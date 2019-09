Stiri pe aceeasi tema

- "Momentul de la 10:50 are o astrograma, o astrograma care isi va face efectul pana la solstitiul de iarna, adica pana pe 22 decembrie. Aceasta astrograma are ascendentul in Scorpion. Se va avea in vedere tot ce tine de relatii. Este un moment mai plin de intensitate, de pasiune, de profunzime. O…

- Horoscop pentru saptamana 16 - 22 septembrie 2019 aduce vești importante pentru fiecare zodie: Sunt anunțate schimbari importante, oportunitați, pe plan profesional pentru zodia Scorpion. Ce anunța horoscopul saptamanii pentru fiecare zodie.

- Un Rac va fi mereu devotat familiei sale, te va ajuta atunci cand ii ceri ajutorul și te va taxa atunci cand vei intarzia sau nu te vei ține de cuvant. In plan amoros, zodia Rac este una dintre cele mai loiale și de incredere din tot horoscopul. Pentru persoana iubita este dispus sa renunțe la orice,…

- „Voi stați bine cu banii in septembrie. Jupiter este in continuare in Casa 2. Trebuie sa rezolvați ceva. Poate va doriți o alta casa. E vorba de investiții de viitor, investiții pe plan lung. La voi, banii se duc pe lucruri foarte importante care implica mulți oameni, multe evenimente, tot felul…

- Selectionerul echipei de fotbal Under-21 a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, luni, inaintea debutului unei noi campanii, ca are incredere in faptul ca tricolorii se pot califica din nou la un turneu final. ''Trebuie sa lasam deoparte ce a fost in vara, nu vreau ca jucatorii sa resimta presiunea.…

- Final de BAC 2019, sesiunea de toamna. Dupa afișarea rezultatelor, inainte de contestații, rezultatele celor care au susținut probele sunt la pamant. Concret, dintre cei 1.064 de candidați, au reușit sa promoveze doar 26,44%, adica 225 de elevi.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Alegerile prezidentiale sunt miza in acest moment. Daca Viorica Dancila ajunge in turul 2 fara sprijinul ALDE si Pro Romania, e un dezastru pentru ALDE, cel putin. Pro Romania isi face propriul joc, e un boboc in politica, nu ne facem griji pentru Ponta. Dar ALDE este devastat, pentru ca daca Viorica…

- Odata cu Soarele aflat sectorul spiritual și in opoziție cu Saturn, peste care se suprapune eclipsa parțiala de Luna, axa caselor 6 – 12, dar și cu Pluto, pe parcursul acestei saptamani, fii atent la stilul de viața pentru ca iți poți compromite munca prin acuze nefondate dar care te pot costa funcția,…