- Muzeul Etnografic din Cluj, prima instituție din Romania membra a Organizatiei Europene de Istorie Rurala Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din Romania admisa in calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții…

- Turistii chinezi sunt mari cheltuitori iar cum numarul celor care viziteaza Europa ar urma sa creasca cu aproape 70% in urmatorii cinci ani, tarile de pe “batranul continent” intind covorul rosu pentru a-i face pe oaspeti sa se simta bineveniti, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Anul trecut, 12,4…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Serviciile de spionaj din Liban au atacat informatic smartphone-urile unor cetațeni din 21 de țari, pe care le-au folosit ulterior pentru colectarea de date și supraveghere, acuza compania de securitate Lookout și Electronic Frontier Foundation (EFF), o organizație neguvernamentala ce lupta pentru drepturile…

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Anul trecut europenii au cumparat aproximativ 125.000 de masini 100% electrice, anul acesta se va ajunge spre 200.000, iar in 2020 totalul va fi de 600.000, arata estimaile LMC Automotive, citate de Automotive News. Acum, Norvegia, Franta si Germania sunt cele mai mari piete pentru masini electrice,…

- Temerile investitorilor ca autoritatile de reglementare vor inaspri controlul asupra pietei au generat, luni, o scadere a monedei virtuale Bitcoin, evoluția acesteia influentand negativ si alte criptomonede, cum ar fi ether si litecoin, transmite Bloomberg, citat de News.ro . Autoritatile de reglementare…

- Shinzo Abe este actualul prim-ministru al Japoniei, acesta avand al treilea cel mai lung mandat de prim-ministru in Japonia, de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi Mondial, potrivit BBC. Prima oara a fost ales prim-ministru in septembrie 2006, iar atunci a devenit cel mai tanar premier…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Datoria globala a atins un prag critic de 233 de mii de miliarde in cel de-al treilea trimestru al anului 2017, in crestere cu 16 mii de miliarde fata de sfarsitul anului 2016, potrivit unei analize realizate de Institutul Finantelor Internationale (IIF), potrivit Bloomberg. Datoria gospodariilor…

- Aeroportul International Sibiu, unul dintre cele mai mari din tara, a inregistrat anul trecut un numar de peste 533.000 de pasageri, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent. Totodata si numarul de miscari de aeronave inregistrate la Aeroportul International Sibiu a cunoscut o crestere…

Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar. Potrivit IIF, datoria sectorului privat non-financiar…

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Apropiatii victimelor atentatului de Craciun de la Berlin au fost primiti la un an de la atac de catre Angela Merkel, criticata din cauza lipsei ei de empatie si a neglijentelor autoritatilor, relateaza AFP potrivit News.ro . Aceasta intalnire cu usile inchise, luni, cu o zi inainte de marcarea unui…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Romania a importat schiuri si snowboarduri in valoare de peste 1,2 milioane de euro si a exportat de peste 50.000 de euro, in statele membre ale Uniunii Europene si in tarile din afara, anul trecut, potrivit datelor publicate luni intr-un raport al Eurostat. Romania a importat schiuri…

- Doua bombardiere americane B-1B au fost lansate marti deasupra Coreei de Sud, in cadrul unor exercitii militare, iar Coreea de Nord averizeaza ca exercitiile si amenintarile SUA au facut ca razboiul sa devina imposibil de evitat, potrivit Reuters .

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 21.30 Brazilia – Danemarca Grupa D 13.00 Camerun – Coreea…

- Grupele de la Turul de Elita: Grupa 1: Serbia, Spania (detinatoarea titlului), Ucraina, Cehia Grupa 2: Belgia, Croatia, Suedia, Cipru Grupa 3: Irlanda, Polonia, Georgia, Macedonia Grupa 4: Portugalia, Finlanda, Elvetia, Slovacia Grupa 5: Italia, Islanda, Olanda, Turcia Grupa 6: Franta, Austria, Danemarca,…

- Articolul explica pe o intreaga pagina a Jilin Daily, felul in care armele nucleare sunt diferite de cele traditionale si instruieste oamenii pentru a se proteja in eventualitatea unui atac. Cei care sunt afara in timpul unui atac ar trebui sa se ascunda intr-un transeu, sa isi acopere pielea…

- Firma CryptoCoin PRO lanseaza pe piata romaneasca o platforma de tranzactionare a criptomonedelor in contextul cresterilor uriase inregistrate in ultima perioada a valorilor Bitcoin si Ether. Cum functioneaza aceasta platforma si cu ce vine nou in piata.

- Inspectorii antifrauda fiscala din ANAF au identificat o firma care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 11.600.000 de lei in perioada 2016-2017, prin efectuarea de livrari intracomunitare fictive cu produse electronice, electrocasnice si accesorii in valoare totala de 58.400.000 lei,…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie și ar fi a patra discuție anuala din 2014 a Consiliului despre chestiunea drepturilor omului in Coreea de Nord, țara criticata pentru programele sale de inarmare convenționala și nucleara.Celelalte șase țari care s-au alaturat unei scrisori…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul viitor, magazinele vor fi deschise doar in prima și in ultima duminica a lunii, iar incepand cu 1 ianuarie 2019, vor fi deschise doar ultima duminica a lunii, pentru ca in 2020 comerțul in zilele de duminica…

- "Trebuie sa acordam Partidului Social-Democrat sansa de a reanaliza pozitia", a declarat Peter Altmaier, seful de cabinet al Angelei Merkel. Formatiunile politice germane trebuie sa continue negocierile pentru formarea unei coalitii guvernamentale, in scopul mentinerii imaginii Germaniei…

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" in opinia lui Donald Trump, "nu poate sa santajeze lumea", a avertizat presedintele american intr-o alocutiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile, relateaza France Presse.Donald Trump a promis de asemenea sa puna o "presiune…

- Fotbalul este in continua evoluție, marturie fiind faptul ca mapamondul acestui sport s-a schimbat la patru ani de la Mondialul din Brazilia, pentru ca doar 20 vor juca și la CM 2018 din Rusia, in timp ce alte 12 sunt nou venite, dintre care Islanda și Panama apar in premiera la un turneu final,…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Piata camioanelor de peste 7 tone ar putea sa scada semnificativ in acest an, cu peste 20%, in pofida cresterii economice solide care - cel putin in teorie - ar fi trebuit sa incurajeze mai mult achizitia de autovehicule de transport marfa. Valeriu Zaharia, Managing Director Trucks & Buses in…

- "Sunt sanse sa ma intalnesc cu Putin. Putin este foarte important pentru ca (Rusia) ne poate ajuta in privinta Coreei de Nord, a Siriei. Trebuie sa vorbim si despre Ucraina", a spus Trump, intr-un interviu pentru Fox News. Președintele american efectueaza un turneu in Japonia, Coreea de Sud,…

- Așadar, romanii sunt mai degraba in favoarea unei relații cu SUA (71%), urmata de Germania (71%), Franța (69%), Marea Britanie (64%), China (44%), Rusia (40%). La intrebarea "ținand cont de alocarea a 2% din PIB pentru cheltuieli de aparare, care este aliatul catre care ar trebui sa…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Seulul si Beijingul au batut palma si au cazut de acord sa-si refaca legatura diplomatica dupa o neintelegere de mai bine de un an, cauzata de instalarea unui sistem antiracheta american pe teritoriul Coreei de Sud care a daunat schimburilor economice dintre cele doua tari, relateaza Reuters.