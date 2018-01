Se anunta actualizari la programul de guvernare. Dragnea: nu discutam de ministere si ministri astazi

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, președintele PSD, nu este sigur ca noul guvern PSD-ALDE va fi unul „fara epoleți”, adica fara „acoperiți” ai serviciilor. Afirmația a fost facuta luni, la intrarea in sediul partidului, inainte de ședința la care se va discuta despre componența Cabinetului Dancila.„Va fi un…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liderii coalitiei de guvernare au discutat, luni, despre programul de guvernare si despre Formularul 600, existand posibilitatea ca termenul de depunere…

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, ...

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, liderul PSD Tulcea a declarat luni, dupa ce a avut…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o întrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, înaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3. Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai mult ore, în biroul sau, cu șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu Varujan Vosganian și cu Darius…

- “De regula, partidele de opozitie nu isi prefigureaza programele de guvernare din primul an. Noua ni s-a cerut din primul an de opozitie sa prefiguram un program de guvernare. Eu nu vreau sa ma compar cu PSD. Daca m-as compara cu PSD, pai avem 10.000 de candidati de prim-ministri mai buni decat Dancila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. "Suntem pregatiti sa convocam Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a…

- Sociologul Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. "Sunt cateva lucruri care…

- Inaintea sedintei care va transa razboiul iscat in cadrul PSD, Liviu Dragnea si Mihai Tudose primesc critici dure pentru intreg scandalul. Europarlamentarul Daniel Buda sustine ca liderul PSD arunca Romania intr-o noua criza politica si avertizeaza ca neintelegerile dintre social-democrati se vor…

- „Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare, o masura buna,…

- "Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi (luni-n.r.) va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare,…

- "Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi (luni-n.r.) va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare, o…

- De asemenea, ministrul Liviu Pop a spus ca reuniunea Comitetului Executiv al PSD de dupa-amiza 'va aduce clarificare acestui subiect'. Declarații Pop 'Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi…

- Intrebat cine e ințeleptul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea, Ionuț Vulpescu a raspuns: ”Ințeleptul e PSD in ansamblu”. Senatorul PSD a precizat: ”E o tradiție, la inceput de an exista o ședința, nu e nimic spectaculos, nu e nimic special”. Rasturnare de situație in Guvern…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara ca analizele periodice in PSD devin obligatorii si necesare, iar programul de guvernare prezentat in campania electorala de presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, "a fost si ramane juramantul politic" care trebuie dus la indeplinire. "Am…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, este si el de partea lui Mihai Tudose in conflictul cu Liviu Dragnea. Dobre spune ca premierul trebuie sa aiba libertatea de a schimba ministri, daca acestia nu corespund exigentelor lui. Mircea Dobre este al doilea ministru care si-a anuntat sustinerea pentru…

- El a declarat ca este mahnit ca premierul nu a facut nicio referire la programul de guvernare. [citeste si] "Sunt extrem de mahnit, ca cetațean, ca domnul Tudose nu a acordat nici macar un minut, din tot discursul sau, deși Mihai Gadea i-a oferit acest prilej, sa spuna ce face cu programul…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit in cadrul unei emisiuni la Antena 3 si despre activitatea Guvernului, dar si despre restructurarea acestuia."Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetatenii. Noi ne am indeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am marit salariile, pensiile, am inceput anul…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- ”In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea ca la Iasi, la CEx, care va avea loc in perioada 29-31 ianuarie, premierul Mihai Tudose sa vina cu o propunere astfel incat sa poata sa fie…

- ”In conformitate cu Programul de Guvernare propus și asumat de catre actuala Coaliție de Guvernare, CNMR solicita reprezentanților PSD-ALDE menținerea și consolidarea unui Minister al Cercetarii și Inovarii. Necesitatea unei astfel de instituții survine atat din autoritatea necesara valorificarii…

- Iata ca premierul Mihai Tudose se dovedeste o “nuca” mai greu de spart nu doar pentru Liviu Dragnea, dar si pentru ceilalti influenti lideri ai PSD-ului care trageau mai mult sau mai putin pe ascuns sperante ca, la adapostul “conflictului inghetat” dintre seful partidului si cel al guvernului, isi puteau…

- Seful PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Antena 3, ca nu intelege motivul nemultumirilor exprimate in spatiul public cu privire la Legea Salarizarii, argumentand ca programul de guvernare este pe plus si ca salariile vor creste.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca 2017 a fost un an "foarte plin si tensionat", cu multe "razbunari" si "fumigene", insa coalitia majoritara a reusit sa puna in practica programul de guvernare. "Un an foarte plin, foarte tensionat, mult prea tensionat,…

- Romania a obtinut in acest an o productie de aproape 27 milioane de tone de cereale, circa 1,4 tone pe cap de locuitor, in conditiile in care 9 culturi au inregistrat recorduri istorice, a afirmat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea, la prezentarea bilantului anual, care a subliniat ca a avut…

- ”Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale în sistemul public, conform legii salarizarii unitare, a pensiilor si a celorlalte drepturi sociale, precum si implementarea reformelor prevazute în Programul de Guvernare…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat, la Bruxelles, la Consiliul pentru Afaceri Economice si Financiare, ca „Romania se angajeaza sa ia masurile necesare pentru a nu depasi pragul de deficit bugetar de 3% din PIB”. Ionut Misa a participat la reuniunea Eurogrup in format extins si…

- Seful Executivului a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca are incredere in aceasta institutie europeana. 'Dumnezeule, asta chiar e intrebare, nu? Da, eu am incredere in OLAF', a afirmat premierul. Referindu-se la impozitul 'zero' pentru salariile de sub 2.000 de lei, Mihai Tudose…

- Turcan: Plecati sa va sustineti seful la DNA? Guvernul actioneaza impotriva interesului national Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a criticat, miercuri, plecarea din sala a mai multor parlamentari PSD-ALDE, de la dezbaterea motiunii de cenzura, intrebandu-i daca merg sa isi sustina liderul…

- Deputatii au votat, marti, pentru infiintarea Avocatului Copilului. Este vorba despre un for aflat in cadrul Avocatului Poporului, al carui menire este asigurarea apararii si protejarii drepturilor copiilor de pana la 18 ani. “Este o lege asteptata de foarte multi ani, vorbim de drepturile copilului”,…

- Sub pretextul ca va evalua angajatii, Guvernul pregateste concedieri masive in institutiile de stat pentru a reusi sa mentina echilibrul bugetar pe anul viitor, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Startul a fost dat deja de Ministerul Transporturilor, in timp ce evaluarea celor 135 de secretari…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Mai mult, senatorul de Timiș Alina Gorghiu crede ca nici Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea PSD și a Camerei Deputaților. „Dupa tot ceea ce am vazut dupa ședința PSD, acest partid nu mai poate ramane la guvernare. Riscam ca imaginea Romaniei sa aiba de suferit. Am ajuns intr-o…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD de la Baile Herculane a inceput in jurul orei 11.20, dupa ce la hotel au ajuns Liviu Dragnea si Mihai Tudose. In sedinta urmeaza sa fie prezentat un raport realizat de partid cu obiectivele realizate din programul de guvernare si 100 de masurile indeplinite…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca "a auzit si el" ca manifestanti urmeaza sa protesteze duminica seara, in Capitala, in fata sediului PSD, dar ca le transmite ca, in ceea ce priveste masurile luate pentru modificarea Codului Fiscal, acestea urmaresc "programul de guvernare, care a fost sustinut…

- Liviu Dragnea a reușit sa-și impuna voința, silindu-l pe premierul Mihai Tudose sa adopte noile masuri fiscale la Cod. Premierul și-a vulnerabilizat poziția, antagonizandu-și mediul de afaceri, sindicatele, primarii și, mai ales salariații, și-și joaca acum rolul de premier. Nu doar soarta lui…

- Deputatul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a afirmat ca postul de presedinte ANCOM "oferit" lui Sorin Grindeanu este "un mod de-al atrage pe acesta inapoi in PSD si de a-l departa de Victor Ponta si de factiunea care se desprinde". "Nu este un proces democratic ca un fost prim-ministru demis…

- "Cred ca in 2018 nu, dar efectul va fi aproape același, pentru ca vor veni deduceri in funcție de nivelul de salarizare, in funcție de nivelul de venituri și in funcție de numarul de copii. La final, efectul va fi aproape același", a declarat Liviu Dragnea, luni seara, la finalul discuțiilor purtate…

- Realizarea programelor ce revin agriculturii din Programul de Guvernare 2017-2020 In acest an, am reușit cu pași modești sa aducem agricultura romaneasca pe locul sau bine meritat in Europa. Agricultura a devenit din nou o prioritate naționala, iar Partidul Social Democrat va face tot ce-i sta in…

- In urma cu cateva zile dezvaluiam legatura inca extrem de trainica dintre fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, generalul Florian Coldea si Liviu Dragnea. Si mai ales faptul ca, acesta din urma, desi ajuns ditamai „tartorele” coalitiei de guvernamant, presedinte al Camerei Deputatilor si…

- Premierul Mihai Tudose anunța creșteri de pensii și salarii pentru anul viitor, dand asigurari ca „programul de guvernare va fi respectat litera cu litera și cifra cu cifra”. „Salarii — in mod cert, pensiile — in mod cert. De la anul, punctul de pensie crește de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. (…)…

- La aproximativ un an de la alegerile parlamentare care au decis actuala formula de guvernare, mare parte a electoratului participant la urne a fost drastic pacalit. In noiembrie 2016, presedintele PSD, Liviu Dragnea, mergea in platourile de televiziune si prezenta romanilor care urmau sa voteze maretul…

- Presedintele PSD a declarat ca majorarea punctului de pensie se va face așa cum a fost prevazuta in programul de guvernare.'Sa nu riscam sa fim intr-o confuzie. Ceea ce ne-am asumat in programul de guvernare ca ritm de creștere a pensiilor nu este afectat. Punctul de pensie crește așa…

- Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a dat miercuri asigurari ca punctul de pensie va crește in 2018, independent de Legea pensiilor, care urmeaza a fi discutata in coaliție. El a declarat miercuri seara, într-o emisiune la Antena 3, ca majorarea punctului…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Romaniei, Mihai Tudose, sunt invitati, de la ora 20.00, la Antena 3, pentru a vorbi despre ultimele masuri ale guvernarii PSD si proiectele pe care le pregatesc in Parlament. In urma cu doua saptamani, in platoul aceleiasi televiziuni, Mihai Tudose ii declara…

- Victor Ponta l-a atacat din nou pe Liviu Dragnea, despre care a zis ca a mințit electoratul cu programul de guvernare.Citește și: Obiectiv URIAȘ pentru ministrul Transporturilor, la puțin timp dupa ce l-a demis pe directorul CFR: 'Imi propun ca și MT sa se dedulceasca, la greu...' "Dragnea…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan considera ca cea mai mare parte a promisiunilor electorale cuprinse in Programul de guvernare al liderului PSD, Liviu Dragnea, au fost deja trecute in categoria celor „discutate si uitate". Ioan Balan a precizat ca in aceasta categorie pot fi incluse ...