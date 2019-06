Stiri pe aceeasi tema

- Pericolul de inundații se menține in vestul țarii. Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de inundații pentru 24 dintre județele Romaniei, printre care se numara și cele din vestul țarii: Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad. Codul portocaliu a intrat in vigoare astazi, la ora 13.00, și ar urma…

- Norii nu vor pleca din vestul țarii nici in zilele care urmeaza. Zeci de gospodarii din Timiș au fost inundate, iar probleme grave au existat in județul Arad. Meteorologii au emis un nou cod galben in urma cu scurt timp, care va ramane in vigoare pana aproape de miezul nopții, la ora 23.00. In toate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o noua avertizare cod portocaliu de ploi torențiale pentru 21 de județe, valabila pana marți la ora 6.00. Alte 16 județe și capitala sunt sub cod galben de ploi tot pana marți dimineața. Meteorologii avertizeaza ca incepand de luni, ora 10.00, pana…

- Codul galben de inundații anunțat ieri de Institutul Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor și-a facut simțite efectele in mai multe zone din vestul țarii. Astfel, stația de pompieri Faget (Timiș) a intervenit cu o autospeciala și o motopompa Novus in localitatea Rachita, comuna Dumbrava, pentru…

- Meteorologii au anunțat, astazi, doua coduri galbene de vreme severa imediata in vestul țarii. Se anunța intensificari ale vantului cu viteze la rafala ce vor depași temporar 90-100 km/h asociate cu ploaie in județele Caraș Severin și Hunedoara la cota de peste 1800 m. Avertizarea este valabila pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi abundente, valabil incepand din aceasta seara, de la ora 18.00, pana miercuri la ora 10.00. „In județele Mehedinți, Gorj, Valcea, Dolj, Caraș-Severin, Timiș și local in județul Hunedoara se vor semnala averse, iar in intervale…

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, o noua avertizare de cod galben de vreme severa imediata. Conform acestora, vor fi intensificari ale vantului care vor ajunge la 90 – 100 km/h in zona de munte a județului Caraș Severin, la peste 1800 m. Avertizarea este valabila pana la ora 11. Articolul…

- Adniminstrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vant puternic in zona de vest a țarii. Alerta de vreme severa imediata vizeaza județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Se vor semnala, Local, intensificari ale vantului cu viteze de 55-75 km/h. Codul galben este valabil…