Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta va contesta la Curtea de Justitie a UE votul prin care Parlamentul European a cerut saptamana trecuta sanctiuni impotriva Ungariei, informeaza MTI si Reuters. Anuntul a fost facut luni de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Parlamentul…

- Discursul lui Manfred Weber a avut loc dupa ce Parlamentul European a decis activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei. Ulterior, PE a trecut și la analizarea situației din Romania și a decis adoptarea unei rezoluții in octombrie, dupa ce premierul Viorica Dancila va merge…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu crede ca decizia Parlamentului European de a adopta, in luna octombrie, o rezoluție privind situația din Romania nu este una surprinzatoare și susține ca „autoritațile de la București nu ar trebui sa mimeze stupoarea”. Autoritațile de la București au…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a anuntat joi ca Parlamentul European va adopta o rezolutie privind situatia din Romania, in timpul celei de-a doua sesiuni plenare de la sfarsitul lunii octombrie. Totodata, eurodeputatul a mai precizat ca intre 1 si 4 octombrie va avea loc si o dezbatere privind…

- Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, a solicitat Consiliului in cadrul intervenției sale susținute cu ocazia discursului președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca Bulgaria și Croația sa fie acceptate in Zona Schengen, Romania

- Situatia din Romania, dupa violentele de la protestul din 10 august, ar urma sa fie discutata in Parlamentul European, in sesiune plenara, au declarat europarlamentari romani pentru News.ro. Propunerea ca situatia din Romania sa fie discutata in plenul PE a fost facuta de Partidul Verzilor…

- "De la Bruxelles se vede clar ca Romania a facut progrese remarcabile, atat in plan instituțional și administrativ, cat și in plan economic și financiar, ceea ce este vazut de catre partenerii noștri europeni ca un garant al faptului ca țara noastra iși va indeplini cu succes mandatul sau european…

- "Am solicitat Secretariatului General al Senatului sa sporeasca masurile de securitate pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare si daca vorbim de prelungirea sesiunii parlamentare in asa fel incat evenimentele pe care le-am avut saptamana trecuta sa nu se mai repete. Am mandatat staff-ul prin…