Se activează un "mecanism jurisdicţional" pentru a-i judeca pe jihadişti şi alţi străini afiliaţi Statului Islamic "Examinam posibilitatea de a crea un mecanism jurisdictional specific", a declarat el duminica pentru cotidianul Le Parisien.



Acest mecanism ar putea sa se inspire "din alte exemple de dispozitiv judiciar de dimensiune internationala de tipul celui care a fost creat pentru Kosovo sau pe continentul african", a adaugat el, fara alte precizari.



Un tribunal special instituit in 2015 si instalat la Haga ancheteaza suspiciunile de crime de razboi comise de gherila separatista kosovara albaneza impotriva sarbilor, romilor si opozantilor politici kosovari in 1998-1999.



