- Echipele de intervenție sunt pe teren de la primele ore ale dimineții. In acest moment, pe strazile Bacaului acționeaza peste 20 de utilaje pentru indepartarea zapezii de pe carosabil si asigurarea traficului rutier,a anunțat primarul Cosmin Necula. In funcție de intensitatea ninsorii, numarul de utilaje…

- Circulatia rutiera se desfasoara, in judetul Neamt, in conditii de iarna, dar nu exista niciun drum inchis sau cu restrictie de tonaj, potrivit informatiilor furnizate, luni, AGERPRES, de biroul de presa al ISU Neamt. Sectia de Drumuri Nationale actioneaza cu 20 de utilaje pe tronsoanele din judet,…

- Inca de la primele ore ale dimineții echipele de intervenție acționeaza pentru degajarea zapezii din zona cailor de acces spre școli. Acțiunea de deszapezire este in curs, fiind vizate toate cele 66 unitați educaționale din oraș (31 gradinițe, 18 școli gimnaziale, 12 licee și colegii, 5 creșe). Activitatea…

- Strada Salciei din cartierul bacauan Șerbanești va fi refacuta din temelii. Strada are o istorie complicata, dupa ce, in vremea administrației precedente, a fost proiectata canalizarea doar a unei porțiuni, lucrarile batand pasul pe loc. Acum, strada va fi racordata la rețeaua de apa și canalizare,…

- Angajații Secției de Drumuri Naționale Targu-Jiu sunt la datorie și acționeaza cu utilaje cu lama si material antiderapant pe toate drumurile aflate in administrarea SDN. 41 de utilaje cu lama sunt prezente la aceasta ora pe drumurile naționale din județ astfel incat șoferii sa poata circula fara probleme.…

- Ninge pe DN 67D, zona Godeanu unde se acționeaza cu utilaje cu lama si material antiderapant. In urmatoarele ore sunt așteptate caderi abundente de zapada, in special in zonele montane. Articolul Se acționeaza cu 2 utilaje de deszapezire in zona Godeanu! VIDEO apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Circulatia pe drumurile nationale din zona Moldovei se desfasoara, luni dimineata, fara probleme deosebite, in pofida ninsorilor care au cazut in toata regiunea, la nivelul sectiilor drumurilor nationale din subordinea DRDP Iasi actionandu-se cu 150 de autoutilaje, dupa ce in cursul noptii de duminica…