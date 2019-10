Stiri pe aceeasi tema

- Trupele turce și insurgenții sirieni susținuți de Ankara au luat cu asalt mai multe zone controlate de milițiile kurde siriene, inițiind astfel faza terestra a operațiunii în nordul Siriei, acțiune ce ar putea transforma razboiul civil sirian, relateaza Mediafax citând Reuters. "Forțele…

- Militarii turci si si aliatii sai rebeli sirieni au patruns miercuri seara in nord-estul Siriei, lansand astfel ofensiva terestra asupra luptatorilor militiei kurde sustinute de statele occidentale, potrivit anuntului facut de ministerul apararii de la Ankara, relateaza AFP, dpa si Reuters."Fortele…

- Turcia a lansat ofensiva militara in Siria. Avioanele armatei turce au bombardat poziții din nord deținute de kurzi. Unda verde a fost data de președintele Donald Trump, acum cateva zile, cand a anunțat ca americanii se retrag din zona de frontiera - un gest criticat, inclusiv de

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri pe Twitter inceputul unei noi operatiuni militare impotriva militiei kurde Unitatile Protectiei Poporului (YPG), oaia neagra a Ankarei, sustinuta insa de catre tari occidentale, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Fortele armate turce…

- Fortele americane au inceput luni sa se retraga din zone situate in apropierea frontierei turce, in nordul Siriei, potrivit unor surse kurde si unui ONG, deschizand astfel calea unei ofensive militare promise de Ankara impotriva fortelor kurde, relateaza AFP.

- Trupele americane localizate la granița Turciei cu Siria au inceput, luni dimineața, retragerea ca urmare a deciziei Statelor Unite de a nu se implica in operațiunea militara condusa de Ankara in nord-estul statului sirian, informeaza forțele locale kurde, citate de agenția The Associated Press,…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Regimul sirian a anuntat joi deschiderea unui coridor pentru a permite evacuarea civililor care doresc sa plece din regiunea Idlib, unde o campanie militara a puterii siriene si a aliatului sau rus a facut sute de morti si a antrenat un exod al populatiei, potrivit France Presse.Citește și: Lider…