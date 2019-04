Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 4- 5 aprilie 2019, in judetul Maramures a fost prezent ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes. In cursul zilei de vineri, 5 aprilie, cu incepere de la ora 12.00, in Sala ”Bogdan Voda” a Consiliului Judetean Maramures, ministrul Apelor si Padurilor a avut o intalnire la care a fost invitata…

- Pana pe data de 15 aprilie, locuitorii municipiului Vaslui pot dezbate si face propuneri cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2019, proiectele aferente putand fi consultate pe site-ul Primariei, primariavs.ro In cifre, bugetul de venituri pentru acest an…

- La data de 31 martie 2019, rezervele internationale ale Romaniei (valuta plus aur) au fost de 35,865 de miliarde de euro. Scaderea inregistrata este de 499 de milioane de euro fata de valoarea de la 28 februarie 2019, informeaza Banca Naționala a Romaniei (BNR). In cursul lunii martie, intrarile au…

- Comisia Europeana anunta ca aloca Romaniei aproape 18 milioane de euro prin programul Uniunii Europene de incurajare a consumului de fructe, legume si lapte in scoli. Peste 10 milioane de euro sunt bani destinati programului de distribuire a laptelui in scoli. Alocarile bugetare pentru programul…

- Societatea de Transport Bucuresti organizeaza licitatie pentru achizitionarea de carduri contactless reincarcabile si de unica folosinta, la o valoare totala estimata de 4.312.590 lei. Conform unei...

- Desi multi il includ in categoria legumelor, avocado este un fruct. Fiind o sursa bogata de acizi grasi mononesaturati, acestia contin numerosi compusi benefici, cum ar fi vitamine, minerale si fibre.

- PNL va depune listele de candidati la Parlamentul European miercuri si si-a propus sa stranga 1,5 milioane de semnaturi de sustinere, a declarat, luni, presedintele partidului, Ludovic Orban, potrivit https://www.agerpres.ro/.CITEȘTE ȘI: Verdeturile, vitale pentru sanatate. Plantele care curati…

- Reprezentantii Romgaz anunta ca litigiul companiei cu Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Sibiu a fost solutionat definitiv, marti, de Curtea de Apel Alba Iulia.In cursul anului 2016, SNGN Romgaz SA a fost supusa unui control din partea Curtii de Conturi a Romaniei – Camera…