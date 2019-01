Stiri pe aceeasi tema

- Vrajile facute de soacra, frigul care impiedica scrisul pe tastatura dupa defectarea centralei termice si inaltimea fizica prea redusa pentru a ajunge la fantele cutiilor postale se numara printre cele mai amuzante si mai bizare scuze invocate de contribuabilii britanici care nu isi expediaza la…

- Ministrul Sanatatii anunta, vineri, referitor la stocurile de heparina - un anticoagulant injectabil folosit de medici in timpul operatiilor, ca in Romania doi producatori detin autorizatii de punere pe piata, insa unul nu a comercializat niciodata, iar cel de-al doilea are probleme de fabricatie.

- In 2019, pentru HOSPICE Casa Speranței 2% devine 3,5%. Persoanele fizice pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit catre un ONG acreditat social, așa cum este HOSPICE Casa Speranței. Totuși, daca in anii trecuți acest formular putea fi depus/trimis la ANAF pana la data de 25 mai, incepand cu acest…

- Helmut Duckadam s-a declarat emoționat, dupa ce președintele Consiliului European l-a oferit drept exemplu romanilor, in discursul susținut la Ateneul Roman, la ceremonia in care Romania a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. "Am vazut cu familia evenimentul. Am fost surprins pe finalul…

- ANAF a publicat, joi, proiectele de ordin pentru aprobarea procedurii privind depunerea Declaratiei unice si a Declaratiei 230, prin care romanii pot dona catre organizatiile non-guvernamentale (ONG-uri). Termenul de depunere a declaratiilor este 15 martie. "Declaratia se completeaza…

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege prin care isi propune completarea arhitecturii sistemului de pensii din Romania, prin acest cadru legislativ fiind permisa obtinerea unei pensii ocupationale suplimentare, un beneficiu pe care angajatorul il poate crea pentru angajatii lui, a transmis…

- ''S-a insinuat ca obiectivul nostru este sa mentinem Marea Britanie in Uniunea Europeana cu orice pret. Nu aceasta ne este intentia. Noi nu dorim decat claritate cu privire la viitoarele relatii. Si respectam rezultatul referendumului'', a declarat Juncker intr-un interviu publicat duminica de saptamanalul…

- Dupa o ajustare a finantelor publice reusita inaintea colegelor de bloc estic Romania a regresat semnificativ spre limita de deficit bugetar, in pofida cresterii economice sustinute din ultimii doi ani (-2,9% pe 2016 si 2017 dupa -0,7% in 2015). Datele Eurostat ne pozitioneaza printre cele mai indisciplinate…