- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a transmis o scrisoare deschisa ministrului de Interne, Carmen Dan, in care i-a solicitat sa isi ceara scuze publice dupa ce Jandarmeria a amendat un cetatean surdo-mut care ar fi scandat lozinci anti-PSD cu ocazia congresului partidului si i-a cerut sa gaseasca o solutie…

- Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3. Potrivit Agerpres, instanta a respins ca neintemeiate cererile de repunere pe rol a cauzei…

- Capitanul Spaniei i-a prezentat scuze arbitrului Vlad Iordachescu: ”Ceea ce s-a intamplat nu corespunde sportului”. Jaime Nava, capitanul echipei naționale de rugby a Spaniei, și-a prezentat scuze arbitrului roman Vlad Iordachescu, pe care ibericii l-au inconjurat și au vrut sa-l bata la finalul partidei…

- Romania a obținut azi calificarea la Campionatul Mondial de Rugby. Deși au pierdut cu Georgia, 16-25, "stejarii" au beneficiat de ajutorul Belgiei, care a invins surprinzator in Spania, 18-10. Ibericii au fost extrem de revoltați la finalul partidei din cauza faptului ca meciul decisiv cu Belgia a fost…

- La data de 6 martie a.c., ofiterii Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Dambovita, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Structurii Centrale, D.A.M.B.J.I., Serviciilor Judetene Anticoruptie Prahova, Giurgiu, Valcea, Buzau si Arges, sub coordonarea procurorului…

- Procurorii italieni au deschis un dosar pentru ucidere din culpa, in cazul morții lui Davide Astori. Fotbalistul de 31 de ani a fost gasit mort in camera sa de hotel din Udine, inainte de meciul Fiorentinei cu Udinese. Antonio De Nicolo, procurorul-șef din Udine spune ca se deschide…

- Reteaua de socializare Facebook si-a cerut scuze joi dupa ce a cenzurat o imagine reprezentand-o pe "Venus din Willendorf", faimoasa statueta cu o vechime de circa 30 000 de ani, considerata o capodopera a artei paleolitice, informeaza AFP.

- Membrii unei familii din comuna Poiana Cristei, respectiv parinții și doi fii, au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, amenințare și tulburarea ordinii…

- Cantareata Fergie a dat publicitatii o declaratie in care a prezentat scuze oficiale dupa ce prestatia sa artistica de la gala All-Star Game 2018 - un meci demonstrativ de baschet organizat de NBA (National Basketball Association), duminica seara - in timpul careia artista a interpretat imnul national…

- Sotia fostului sef de stat Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat, joi, pe blogul acestuia, in mod inedit, o precizare in care denunta aparitia unei serii de stiri false cu privire la pensia sa, ea apreciind ca, din pacate, productia de „fake news” este o industrie de viitor.

- Jurnalistul Catalin Tolontan a avut aseara la TVR, in emisiunea lui Ionuț Cristache, o intervenție extrem de dura la adresa Laurei Codruța Kovesi, continuand dialogul de la conferința de presa din sediul DNA. Tolontan a subliniat faptul ca șefa DNA a incalcat legea.

- Politistii damboviteni efectueaza, marti dimineata, 22 perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infractiuni economice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES.Perchezitiile…

- Trei tineri din localitatea Unirea sunt cercetati pentru furt calificat, distrugere, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara permis de conducere. In luna mai 2017 aceștia au patruns prin efracție intr-o locuința din localitatea…

- Ministerul Muncii, anunț pentru pensionarii fara stagiul minim de cotizație Noua lege a pensiilor îi va exclude din rândul pensionarilor pe cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani, a declarat, la un post de televiziune, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Acestia…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a poziționat, luni dimineața, de partea procurorilor DNA – Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. In…

- O postare al consilierului local PSD Ciprian Craciun cu privire la moartea unuia dintre artizanii Marii Uniri, lider al Partidului National Țaranesc și prim-ministru al Romaniei, Iuliu Maniu, naște o serie de discuții pe pagina de socializare. Totul a pornit de la un comentariu sfidator postat de consilierul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea „Punctul de intalnire” și a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar și noi date despre pensii.

- Dupa țeapa luata de cei care au lucrat in grupe de munca, și carora, in urma recalcularii, le-au rezultat pensii mai mici, a venit randul celor cu pensii de invaliditate: Daca se imbolnavesc și mai rau, acestora le scade pensia de invaliditate! Prezentam azi un caz uluitor, in care, pensia a fost scazuta,…

- Dosar penal pentru conducere fara permis și impiedicarea sau ingreunarea circulatiei La data de 4 februarie a.c., ora 20.41, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Slobozia Bradului au depistat in flagrant, pe DC 169 Slobozia Bradului, un barbat, de 22 ani, din comuna Slobozia Bradului,…

- Propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice a fost respinsa luni de Senat cu 61 de voturi “pentru” si 23 de voturi “impotriva”. Initiatorii au spus, la momentul depunerii proiectului,…

- Fostul premier Mihai Tudose anunta pe Facebook ca in 30 ianuarie a fost la CNCD pentru afirmatiile privind arborarea steagului secuiesc, reia precizarea conform careiea nu a fost vorba despre incitare la ura si spune ca a fost o lectie din care a invatat ca e "mai multa nevoie de rigurozitate si atentie…

- Cum la doua saptamani de la desfașurarea Zilelor Eminescu inca mai exista reprezentanți ai Consiliului Județean și Consiliului Local, principalele instituții finanțatoare, care dezaproba ceea ce s-a intamplat la gala din 15 ianuarie, organizatorul intregii manifestarii a trimis joi dimineața un comunicat…

- Subsemnatul Nedelcu Ion Alexandru cu domicilul in Targoviste, doresc sa-mi cer public scuze pentru evenimentul din data de 02.05.2014 petrecut Post-ul Scuze publice ale unui tanar, pentru un incident petrecut intr-un spațiu public apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Executivul a aprobat astazi crearea Centrului de Tehnologii Informationale in Finante, care va administra și va dezvolta sistemele informationale ale statului in domeniile finantelor, al achizițiilor publice, fiscal si vamal. Centrul va implementa mecanismul ghiseului unic la prestarea serviciilor,…

- Ieri, in cladirea multifunctionala din Colibasi a avut loc cea de-a treia dezbatere publica asupra proiectului de buget al orasului Mioveni pentru anul 2018 și prezetarea listei de investiții pentru anul in curs. Pentru anul 2018 orașul Mioveni iși propune un buget in valoare de 133.754 mii…

- Un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Maramureș a desființat ordonanța de clasare a procurorului șef DNA Baia Mare intr-un mega-dosar cu padure rasa pe mai bine de 100 de hectare și cu un fost deputat implicat. Potrivit clujust.ro, instanța i-a aratat procurorului Ioan Ulici,…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- In aceste momente, la Prefectura Constanta se desfasoara sedinta Colegiului Prefectural. In cadrul sedintei se va prezenta bilantul activitatilor desfasurate in perioada sarbatorilor de iarna. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte: Bilantul activitatilor desfasurate in perioada sarbatorilor de…

- Americanca Serena Williams a avut o reactie dura la adresa compatriotului Tennys Sandgren, calificat in sferturile de finala de la Australian Open. Dupa ce presa americana a scos la iveala faptul ca acesta redistribuia pe contul de Twitter mesaje cu continut rasist sau homofob, Serena Williams s-a…

- In perioada 22-24 ianuarie 2018, jandarmii ieșeni asigura masurile de ordine publica la targul de promovare al produselor tradiționale, organizat in zona Prefecturii Iași. Totodata, se continua misiunea de asigurare a ordinii publice la Targul de iarna, de pe Bd. Ștefan cel Mare și Piața Unirii din…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a anunțat la conferința de presa susținuta, miercuri, la sediul partidului din Alba Iulia ca a cerut liderilor UDMR sa retraga Legea depusa la sfarșitul anului trecut, in care este vorba despre autonomie pe criterii etnice. El a spus ca ”Anul Centenar este unul in…

- Patronul site-ului francez de mica publicitate Leboncoin a prezentat scuze publice duminica seara, dupa ce mai multe obiecte naziste au fost propuse spre vanzare pe aceasta platforma online, in contextul in care o organizatie evreiasca a anuntat ca intentioneaza sa depuna o plangere in instanta,…

- Guvernul a anunțat printr-un comunicat ca o anumita categorie de tineri va avea șansa de a se angaja in instituțiile publice locale, scopul fiind integrarea pe piața muncii și sprijinirea acestora pentru a capata experiența, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul…

- Cum se vor acorda in 2018 cresterile salariale in cazul personalului incadrat pe functiile de medic si asistent medical din spitale? Ministerul Muncii: Incepand cu 1 ianuarie 2018, medicii si asistentele medicale beneficiaza de majorarea cu 25% a salariilor fata de luna decembrie 2017. Incepand…

- Ministerul Muncii a facut public la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, agreate cu reprezentantii Curtii de Conturi, dupa ce a constatat ca legea a fost aplicata gresit la mai multe…

- Va prezentam raspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente intrebari referitoare la salarizarea bugetarilor in anul 2018. Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Camera de Comert Timis pregatește pentru luna ianuarie 2018 cursul de Expert achizitii publice – Cod COR 214946. Cursul este autorizat de Autoritatea Naționala pentru Calificari iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere naționala și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.…

- Institutiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piata muncii a tinerilor dezavantajati, pentru a-i sprijini sa capete experiente, competente si abilitati care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de Ministerul…

- Programul de cursuri al CCIAT incepe, in 2018, cu un curs de expert achiziții publice. Acesta este autorizat de Autoritatea Naționala pentru Calificari, iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere naționala și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, institutiile publice locale vor fi implicate in…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- Potrivit ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii. „Pensiile cresc in 2018, cum au crescut si anul acesta. Pentru acest an, avem in plan si adoptarea…

- Ministerul Muncii anunta ca odata cu nou an pensiile vor creste la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii. „Pensiile cresc in 2018, cum au crescut si anul acesta. Pentru acest an, avem in plan si adoptarea legii pensiilor care…

- Lista locurilor de munca încadrate în condiții deosebite, în temeiul carora se acorda pensie pentru limita de vârsta în condiții avantajoase, se propune a fi actualizata. Un proiect de hotarâre de Guvern a fost elaborat de catre Ministerul Sanatații, Muncii și…