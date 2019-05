Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu nu pare sa-l ia in seama pe liberalul Claudiu Martin Chira, care i-a cerut demisia din funcția de președinte al PNL Timiș, ieri, dupa infrangerea in fața USR-PLUS la alegerile europarlamentare in județ și in Timișoara. Claudiu Martin Chira este prim-vicepreședinte al organizației PNL Timișoara…

- La Curtea de Apel Alba Iulia a fost depusa, astazi, o cerere prin care Augustin Lazar cheama in judecata Ministerul Justitiei si solicita, in principal anularea raportului de evaluare in urma caruia i s-a cerut revocarea din functie. In acelasi timp, solicita sa i se acorde daune morale de 1 leu pentru…

- Augustin Lazar solicita daune morale de 1 leu si obligarea Ministerului Justitiei de a publica pe site ul propriu un comunicat in care sa isi ceara scuze public pentru ceea ce scrie in raportul privind activitatea sa manageriala, potrivit unei actiuni depuse, marti, la Curtea de Apel CA Alba Iulia.Totodata,…

- Consilierul municipal PSD Ciprian Craciun saluta propunerea prefectului Darius Filip referitoare la adoptarea unei hotarari de Consiliu Local și Consiliu Județean prin care ziua de 19 Aprilie sa fie declarata zi oficiala a județului și municipiului Satu Mare. „Ca urmare a propunerii publice venite de…

- Chestionat de jurnalisti cu privire la relatia cu viceprimarul Sorin Apostoliceanu, dupa acesta din urma l-a atacat intr-o conferinta de presa a PSD, primarul Cornel Ionica a declarat: ””Nu știu ce a fost in capul meu”, asta mi-a spus viceprimarul Apostoliceanu. Și și-a cerut scuze. I-am spus din bun…

- Este scandal mare in comuna gorjeana Telești, acolo unde consilierul local Cristian Mischie acuza ca i-a fost distrusa cultura de varza timpurie dupa o ședința de Consiliu Local. Ședința a fost duminica dimineața, iar consilierul ALDE spune ca...

- Luand act de declarația publica a doamnei Danciu Ionela Mariana prin care anunța ca, incepand de astazi, activeaza in cadrul Consiliului Local Aiud in calitate de ”consilier independent pe listele Partidului PRO Romania”, facem urmatoarele precizari: Partidul PRO Romania nu a participat la alegerile…