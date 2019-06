Stiri pe aceeasi tema

- Intre 20 și 26 mai, polițiștii suceveni au aplicat 79 de amenzi, in cuantum de aproape 75.400 de lei, in cadrul acțiunilor pentru combaterea delictelor silvice. De asemenea, ei au confiscat 47 de metri cubi de material lemnos, din care 42,6 metri cubi faptic și restul valoric. Saptamana trecuta, polițiștii…

- In doua zile, politistii, jandarmii si specialistii silvici din Alba au facut 74 de controale in fondul forestier si pe drumurile publice. Au dat 82 de amenzi si au confiscat 19 metri cubi de material lemnos. Potrivit IPJ Alba, in perioada 8-9 mai, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu jandarmii si specialisti silvici au continuat seria actiunilor, cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In doua zile au fost facute 74 de controale in fondul forestier si pe drumurile publice. Politistii…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu jandarmii si specialisti silvici au continuat seria actiunilor, cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In saptamana trecuta, au fost facute 60 de controale in teren si 46 pe drumurile publice. Politistii…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu jandarmii si specialisti silvici au continuat seria actiunilor, cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In saptamana trecuta, au fost facute 60 de controale in teren si 46 pe drumurile publice. Politistii…

- SCUTUL PADURII in Alba: 41 metri cubi de material lemnos confiscați și amenzi in valoare de 13.000 de lei, in urma unor controale la Cugir și Horea Politistii Serviciului de Ordine Publica impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au efectuat mai multe controale pentru prevenirea…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu politisti din cadrul Politiei Orasului Baia de Aries si ale posturilor de politie arondate acesteia, au organizat o actiune cu efective suplimentare pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. Politistii au verificat 47 de autovehicule,…

- Acțiune cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, la Baia de Aries. Au fost aplicate 40 de amenzi si confiscate 37.88 de metri cubi de material lemnos Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu politisti din cadrul Politiei Orasului Baia de Aries…