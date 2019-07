Scutul antirachetă israelian Arrow- 3, declarat operaţional Acesta este un sistem de rachete cu raza lunga de actiune, precizeaza Ministerul israelian al Apararii intr-un comunicat.



Sistemul de aparare codezvoltat de Boeing a fost conceput sa intercepteze rachete neconventionale in spatiu, la o altitudine unde distrugerea lor se poate realiza in siguranta.



Testat pentru prima data deasupra Marii Mediterane in 2015, scutul Arrow-3 este desfasurat in Israel din 2017, dar nu a fost certificat inca de Statele Unite.



"Performanta a fost perfecta. Toate tirurile au nimerit tintele", a declarat Benjamin Netanyahu, care exercita si…



