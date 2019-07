Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, sambata, cu privire la cazul ambulanței blocate in noroi la Vaslui, ca barbatul pentru care s-a facut apelul la 112 murise cu cateva ore inainte și ca nu se poate vorbi despre un deces survenit pentru ca au intarziat medicii.AVERTISMENT Romanii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca nu exista diferente legate de calitatea personalului intre spitalele din Romania si cele din strainatate, dar noi suntem deficitari la echipamente si comportament. "Am vazut multe spitale din tara, am avut ocazia sa vad multe spitale din strainatate.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca va continua sa faca vizite inopinate in spitalele din tara, vizate fiind in special acele unitati spitalicesti care au multe reclamatii. Aceasta a ținut sa le atraga atenția cadrelor medicale din unitațile de primiri urgențe asupra faptului ca in curand…

- Anunț important pentru toți romanii care beneficiaza de asigurare de sanatate de la stat. Pachetul de baza de servicii medicale gratuite se va schimba. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a dat detalii despre modificarile ce urmeaza sa fie facute.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a efectuat luna trecuta o vizita la Spitalul Municipal Dej. Controlul a fost unul neanuntat si a avut loc seara, dupa ora 22,fara ca personalul sa fie pregatit de vizita unui oficial.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Botosani, ca nu este cazul ca populatia sa intre in panica dupa cazul de meningita meningococica soldat cu decesul elevei de la Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti, subliniind ca exista de la doua pana la cinci cazuri pe an din acest…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a prezidat, luni, la Palatul Parlamentului, Reuniunea informala a miniștrilor sanatații din statele membre ale Uniunii Europene. Evenimentul a avut loc in contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat transmis…

- Vizita recenta a Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a starnit reactii de toate partile, inclusiv din partea personalului spitalului, a autoritatilor locale cat si a cetatenilor. Astazi, Ministrul Sanatatii a revenit la SJU, la invitatia presedintelui CJ Prahova, Bogdan Toader, unde a avut o discutie…