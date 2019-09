Scurtă istorie a mâncărurilor românești (I) Tot mai des in filme, romane sau alte evocari ale trecutului au inceput sa fie infațișate și obiceiurile culinare ale stramoșilor noștri. Ba, colac peste pupaza, au aparut și restaurante cu pretenții ca ofera meniuri ca in Evul Mediu. Numai ca, daca printr-o minune vreun cavaler din acele vremuri ar nimeri intr-un asemenea restaurant, probabil ca, in afara de bucațile de friptura nu ar recunoaște nimic. Iar carnea probabil ca ar savura-o ca pe o delicatesa care nu ar avea in comun cu cea din vremurile sale decat proveniența. In rest, nici macar gustul nu s-ar potrivi. Tocmai de aceea am gasit… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile vor crea mici probleme vineri in aproape toate regiunile tarii, exceptie facand Dobrogea, Banat si Oltenia. Se anunta maxime de 31 grade in Moldova, 29 in Maramures, 33 in Crisana, 31 in Transilvania, 34 in Banat, 35 in Oltenia, 33 in Muntenia si 32 grade in Dobrogea. Temperatura apei marii va…

- # Peste 600 de participanți s-au aliniat la cursa de mountain bike al carei start a fost dat de primarul Gheorghița Boțarca Topoloveniul s-a aflat duminica, 14 iulie, sub asediul bikerilor. Cea mai mare parte a lor, veniți din afara județului Argeș – din București, Prahova, Dambovița, Brașov, Sibiu,…

- Organizația Salvați Copiii ii trimite pe cei mici in tabere. 120 de copii din județele Hunedoara, Argeș, Caraș-Severin, Iași și Vaslui, care au parinții plecați in strainatate, iși vor petrece vacanța de vara in taberele deschise de Organizația Salvați Copiii. Prima tabara de vara organizata…

- N. D. Organizatia “Salvati Copiii” Romania a anuntat deschiderea taberelor estivale pentru copiii ramasi singuri acasa, prima fiind organizata in Prahova, la Sinaia, in perioada 15-19 iulie. Astfel, 120 de copii din judetele Arges, Caras-Severin, Iasi, Hunedoara, Vaslui isi vor petrece impreuna, in…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat, in perioada 10-21.06.2019, o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice, inclusiv la comerțul online. In cadrul acțiunilor de control, au fost verificati 917 operatori economici,…

- Prima tabara va avea loc la Sinaia, in perioada 15 - 19 iulie. Activitatile recreative si celelalte activitati de suport - educational, social si psihologic - destinate copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate si reprezentantilor lor din centrele Salvati Copiii din judetele Arges, Caras-Severin,…

- La Admiterea in liceu din anul 2018, primele 50 de specializari au fost din 12 județe și București, potrivit listei specializarilor de pe site-ul ministerului Educației,static.admitere.edu.ro. La nivel de țara, la admiterea in liceu de anul trecut, cele mai multe specializari au fost din București –…

- Polițiștii de imigrari au emis in perioada ianuarie-mai a.c., 8749 de avize de angajare din contingentul aprobat pentru anul 2019. Dintre acestea, 7649 au fost emise pentru lucratori permamenți, 695 pentru detașați, 234 pentru ICT, 116 pentru inalți calificați. Cei mai mulți straini sunt din Vietnam,…