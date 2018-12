SCURT RAID PRIN LIGA A III-A

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, in Liga 1 de futsal, in derby-ul etapei a XII-a, ultima care se disputa in acest an, Autobergamo Deva, jucand excelent, s-a impus, de o maniera categorica, cu scorul de 4-1 (2-0), pe terenul eternei rivale, Informatica Timișoara. In urma acestui succes, baieții de la Autobergamo termina anul…

- Etapa cu numarul XIV a seriei I a Ligii a III-a de fotbal a fost una buna pentru Șomuz Falticeni și Bucovina Radauți, dar una mai neagra pentru Foresta Suceava. Șomuz Falticeni a luat o gura importanta de oxigen in contextul luptei pentru evitarea retrogradarii, dupa ce s-a impus, la Dorohoi, cu 3-0…

- Managerul echipei de fotbal Suporter Club Otelul Galati, Valentin Stefan, echipa care se afla pe locul doi in clasamentul Ligii a III-a, acuza echipa CSM Focsani ca nu si-a aparat corect sansele, in meciul cu lidera grupei, Gloria Buzau, castigat de aceasta din urma.

- • Autobergamo Deva – SCM Gloria Buzau 11-1 (3-1) Meci de cosmar pentru SCM Gloria in etapa a 6-a a Ligii 1 de futsal! Chiar daca pornea, evident, cu sansa a doua in deplasarea de la Deva, echipa buzoiana nu-si imaginase nici in cele mai pesimiste scenarii un astfel de deznodamant. Prima repriza a fost,…

- • SCM Gloria Buzau – CSM Rm. Sarat, sambata, ora 15,00 Fotbalul buzoian propune, sambata dupa-amiaza, pe stadionul din Crang, un duel extrem de atractiv in etapa a 9-a a celui de-al treilea esalon. Al doilea derby local al Ligii a 3-a le pune fata in fata pe SCM Gloria si CSM Rm. Sarat, doua echipe…

- • SCM Gloria Buzau – Poli Iasi 0-2 (0-0) Trei meciuri si tot atatea infrangeri este bilantul echipei de futsal de la startul Ligii I. Prima victorie se lasa asteptata la SCM Gloria, care n-a reusit sa sparga gheata nici in disputa cu Poli Iasi, programata duminica seara la Sala Sporturilor. Dupa umilinta…

- Etapa a VI-a a Ligii a III-a va debuta astazi dupa-amiaza, cu meciurile CSM Ramnicu Sarat – CSM Roman și CSM Pașcani – Gloria Buzau. Daca in runda precedenta toate cele trei reprezentante ale județului in acest eșalon au avut programate jocuri pe teren propriu, de aceasta data Foresta, ...

- Primarul Reșiței, Ioan Popa, decis sa renunțe la unii jucatori pentru a reduce cheltuielile de la club, a afirmat: „Anul trecut am terminat pe locul II, iar acest loc, din pacate, nu se premiaza. Am solicitat ca in acest an sa fim mult mai buni și sa nu ratam din nou calificarea in Liga a II-a. Am…