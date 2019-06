Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 3 ani de cand am publicat scrisoarea unui vechi membru al PSD Buzau si am vrut sa stim care mai este pulsul “nucleului tare” din PSD Buzau. In acest weekend, am avut onoarea sa particip la o intalnire sincera intre mai multe entitati din Buzau din judetele invecinate, direct implicate in viata…

- Mihai Tudose, fostul prim ministru, a fost astazi la Buzau in celebrul targ Dragaica.In fiecare duminica, peste 4-5000 de buzoieni vin in Dragaica pentru a vinde sau pentru a cumpara ceva. Fara sa fie aparati de jandarmi sau politie, Mihai Tudose, Marian Neacsu si Felix Rache au fost intampinati…

- Dupa ședința saptamanala de colegiu, ministrul Petre Daea dorit sa mai arunce o privire peste ogoarele și șantierele agriculturii, inaintea pauzei de weekend. A pornit la drum spre Braila unde lucrarile la decolmatarea și impermeabilizarea marilor artere de irigații sunt intr-o faza avansata, la finele…

- Revitalizat in urma cu doi ani, sub denumirea „Iarmafest”, targul Dragaica a devenit deja un festival regional sinonim cu distractia. Regulamentul de organizare a editiei din acest an a targului de vara de la Buzau se afla, in aceste zile, in dezbatere publica.

- Un castel din Alba, vechi de aproape 600 de ani, a fost retrocedat, printr-o decizie definitiva in justitie, urmasilor fostului proprietar. ”Saga” judiciara a castelului Teleki din Ocna Mures se incheie dupa aproape 15 ani.

- Mai multe Dacii 1300 au fost vandalizate in ultimele doua nopți. Cel puțin cinci mașini care aparțin unor batrani din Micro 14 și zona Nicolae Balcescu au ramas fara stopuri, in noaptea de miercuri spre joi. Buzoianul care a sesizat dispariția stopurilor nu-și explica motivul pentru care hoții sunt…

- De ani de zile, la Buzau se organizeaza un targ al producatorilor de imbracaminte, incalțaminte și articole textile ce atrage mereu clienți dornici sa cumpere la prețuri mai mici decat cele din magazine. Astazi, același organizator a inagurat la Buzau „Targul colecțiilor de primavara”. Targul funcționeaza…