- Scotland Yard a anuntat vineri seara ca a deschis o ancheta privind scurgerea in presa a unor note diplomatice extrem de critice la adresa presedintelui american, Donald Trump, ce a provocat demisia ambasadorului britanic la Washington, relateaza AFP preluat de agerpres. "Unitatea antiterorista…

- Scotland Yard a anuntat vineri seara ca a deschis o ancheta privind scurgerea in presa a unor note diplomatice extrem de critice la adresa presedintelui american, Donald Trump, ce a provocat demisia ambasadorului britanic la Washington, relateaza AFP. "Unitatea antiterorista a politiei…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o cu o extrema virulenta pe sefa in exercitiu a Guvernului britanic Theresa May, dupa publicarea in presa a unor telegrame diplomatice in care este pus in discutie, relateaza AFP, conform news.ro.La Londra, Guvernul cauta vinovatul sau vinovatii…

- Guvernul britanic condus de Theresa May si-a exprimat luni "sprijinul deplin" pentru ambasadorul sau la Washington, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a declarat ca "nu va mai avea contacte cu acesta", relateaza AFP. "Sir Kim Darroch se bucura in continuare de sprijinul deplin…

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, printr-o postare pe Twitter, ca ”nu va mai avea de-a face” cu actualul ambasador al Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, ca urmare a caracterizarii pe care acesta a facut-o administrației Trump intr-o serie de documente trimise Ministerului de Externe…

- Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, spune, intr-o telegrama diplomatica trimisa la Londra, ca președintele Donald Trump este “inept, incompetent și instabil”, iar administrația sa risca ”sa se prabușeasca in flacari”, potrivit unor documente diplomatice confidentiale publicate de…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a recunoscut luni ca mesajele despre presedintele american Donald Trump ale ambasadorului Regatului Unit la Washington pot afecta relatiile cu SUA, transmite Reuters.Fox, aflat intr-o vizita in Statele Unite, a declarat pentru BBC ca isi va cere…