Scurgere de gaz într-un hotel din centrul Canadei. Sunt zeci de victime In total, 46 de persoane au prezentat simptome de intoxicatie cu monoxid de carbon, iar 15 dintre ele se afla in stare grava, a precizat primaria din orasul Winnipeg.



In hotelul Super 8 se aflau in acel moment 52 de persoane, a mentionat John Lane, responsabil al serviciilor de ambulanta.



Echipele de salvare au intervenit marti dimineata la hotel, dupa declansarea sistemului de alarma automat care indica prezenta crescuta a monoxidului de carbon.



Potrivit lui Lane, concentratia gazului toxic gasit la hotel ajungea si la 385 de parti per milion (ppm), in conditiile…

Sursa articol si foto: rtv.net

