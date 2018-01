Scumpirile din 2017, confirmate de INS! Care sunt cauzele si ce ne asteapta in continuare?

Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirile bat record dupa record și par de neoprit și in lunile viitoare. Prețurile alimentelor vor crește cu cel puțin 5 procente, anunța producatorii, care spun ca platesc mai mult pentru energie, gaze și carburanți. Dar și salarii mai mari, de la 1 ianuarie.

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a fost, in decembrie 2017 fata de decembrie 2016, de 3,3%, iar fata de noiembrie a fost de 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), prezentate de Mediafax.„Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ ...

- Consumatorii de oua, unt, fructe, sau cei care utilizeaza frecvent transportul aerian au resimtit cel mai mult cresterea preturilor din anul trecut, potrivit datelor publicate vineri de catre Institutul National de Statistica. Ouale s-au scumpit cu peste 43%, transportul aerian cu aproape 24%, iar untul…

- Urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Asta avertizeaza analiștii financiari, care susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre o zona de risc. Banii câștigați în plus anul trecut de bugetari…

- In Mexic, inflatia a atins cel mai accelerat nivel din ultimii 17 ani, condusa de costuri mai ridicate pentru alimente si pentru energie, care se datoreaza valorii scazute a peso-ului, moneda nationala a Mexicului, potrivit Wall Street Journal. Indicele preturilor consumabilelelor a crescut…

- Niciodata media autohtona și mijloacele de punere in circulație a știrilor, zvonurilor și imbarligaturilor, atestate in peisajul politic, nu au fost folosite cu atata forța in lupta care se desfașoara zi de zi intr-o țara in care saracia este dominanta. Cum s-a ajuns ca in mai puțin de o luna, undeva…

- In 2017, britanicii s-au confruntat cu primele efecte negative ale votului in favoarea Brexitului. Preturile bunurilor de consum au urcat, increderea mediului de afaceri a cunoscut un declin, ritmul de crestere economica a incetinit considerabil, iar piata imobiliara a stagnat. In 2017, Marea…

- Fostul prețedinte al Romaniei Traian Basescu a comentat categoric ce s-a intamplat in guvernarea PSD-ALDE, dupa parerea lui. Traian Basescu, care anul acesta a implinit 66 de ani , a luat la puricat guvernarea PSD-ALDE. Fostul președinte al Romaniei, a carui pensie a fost facuta publica , a explicat…

- Fostul șef al statului, Traian Basescu, a postat un comentariu acid pe Facebook la adresa ultimelor ieșiri publice ale liderului social-democrat Liviu Dragnea. Basescu il compara pe șeful PSD cu un “scamator” care face turul televiziunilor pentru a “trambița succesele” guvernarii. Traian Basescu a postat…

- Potrivit datelor Institutului Național de Statistica publicate marți, prețurile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% și a celor nealimentare cu 4,12%. Fața…

- Preturile de consum au crescut cu 3,2% in noiembrie 2017 comparativ cu aceeasi luna de anul trecut, iar inflatia in crestere va afecta inca si mai pronuntat cursul de schimb si dobanzile, dar cascada de consecinte nu va pune sub semnul intrebarii cresterea economica - 5,5% pentru 2018 - in estimarea…

- "Inflatia a surprins din nou in noiembrie. Rata lunara a fost de 0.66% ceea ce a dus la o rata anuala a inflatiei de 3.23% fata de 2.63% in luna anterioara. Preturile produselor alimentare au crescut cu 0.57% intr-o luna, cele ale produselor non-alimentare au avansat cu 0.86% (pe seama cresterii preturilor…

- Preturile de consum in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016 au crescut cu 3,2%, a anuntat marti Institutul National de Statistica. Cel mai mult s-au scumpit ouale, urmate de transportul aerian, unt, citrice si energia electrica, arata datele Statisticii. Aceasta inflamare a preturilor…

- In condițiile in care prețul cafelei robusta a scazut cu 18% in 2017, cultivatorii din Vietnam, al doilea mare producator mondial de cafea, au vandut doar o mica parte din recolta pe care preconizeaza sa o stranga in acest sezon, urmand ca restul sa il vanda la primavara, informeaza Bloomberg. …

- Institutul National de Statistica a anuntat luni cresterea indicelui preturilor productiei industriale (IPPI) cu 4 % in ultimele 12 luni, valoare aproape dubla fata de inflatia masurata la consumator in acelasi interval de timp (prin indicele preturilor de consum - IPC). Aceste scumpiri la poarta fabricii…

- Indragostitii se vor bucura de intalnirea romantica intr-un cadru privat, departe de ochii curiosilor, la singura masa din local! Si, pentru ca discretia sa fie maxima, angajatii vor veni doar atunci cand vor fi chemati cu clopotelul, scrie observatorul.tv.

- Republica Moldova se poate baza pe sprijinul deplin al Uniunii Europene in procesul de modernizare a țarii. O declarație in acest sens a facut vicepreședintele Comisiei Europene, inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, la o intilnire la Bruxelles…

- Caracatita scumpirilor a inceput sa se extinda la fructe si legume, dupa ce preturile au crescut accelerat in luna noiembrie la carne, lapte si oua, iar importurile mari din ultima perioada, ca urmare a deficitul bugetar, arata ca, de fapt, alte state profita de situatie, a declarat, marti, Mary Pana,…

- Liderul senatorilor ALDE, Ionuț Sibinescu, a declarat, marți, pentru EVZ, ca formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu nu a luat o decizie privind organizarea unui miting de susținere a Guvernului și ca așteapta o discuție cu PSD pe aceasta tema. Conducerea PSD a decis, vinerea trecuta, la Baile…

- La șase luni dupa ce s-au casatorit, Miranda Kerr (34 de ani) și soțul sau, Evan Spiegel (27), așteapta primul lor copil. Este al doilea copil pentru top-modelul australian, dupa Flynn Bloom, baiețelul pe care il are din fosta casatorie cu actorul britanic Orlando Bloom, de care a divorțat in 2013,…

- Oamenii par sa nu mai tina pasul cu scumpirile. Preturile legumelor, fructelor, lactatelor si cel al oualor au crescut în toata tara. Aproximativ 20 de lei sunt nevoiti oamenii sa plateasca în plus la acelasi cos de cumparaturi. Nici pretul carburantilor nu stagneaza.…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite si Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul asteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discutii privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri seful diplomatiei americane Rex Tillerson,…

- Prețurile pe care le platesc romanii pentru legume, fructe și utilitați au crescut mult, luna trecuta. Inflația a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 4 ani. Legumele s-au scumpit cu 7% in ultima luna, factura la energia electrica a urcat intr-o luna tot cu aproape 7%, iar carburanții s-au scumpit…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna octombrie la 2,63%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care carburantii s-a scumpit cu 3,47% in octombrie fata de septembrie, potrivit datelor publicate vineri de…

- Inflația a inceput sa urce accelerat din august incoace, dupa cum arata datele Institutului Național de Statistica. Cele mai mari scumpiri, luna trecuta, le-au avut legumelele si conservele, peste 7%, cu peste 6,7% a urcat prețul oualor, cu 6% s-au scumpit fructele, iar untul și cartofii cu peste…

- Va fi o avalanșa de scumpiri. “Prețurile vor crește mai repede decat anticipasem”, a susținut guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Inflatia urca, la finalul anului, la 2,7%. Si nu se va opri din ascensiune nici la începtul anului viitor. Atunci se va apropia galopant de…

- Rata inflatiei va ajunge la un varf din 3,9%-4% in primavara anului viitor, ceea ce inseamna o apropiere si chiar o depasire a intervalului tintit de BNR. “Noua prognoza arata o crestere mai accentuata si o depasire a intervalului tintit de 4% in primavara anului viitot. Cauzele sunt statistice. In…

- Noua prognoza a BNR pentru sfarsitul acestui an arata o crestere mai accentuata a preturilor: 3.2% in decembrie 2018 si 2.7% in decembrie 2017, a anuntat joi Mugur Isarescu in cadrul prezentarii Raportului privind inflatia. Depasirea limitei superioare a intervalului tintei in prima parte a anului 2018…

- Banca Nationala si-a revizuit in sus cu 0,8 puncte procentuale prognoza pentru rata inflatie pentru acest an de la 1,9% la 2,7%, a anuntat astazi guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta de prezentare a raportului asupra inflatiei. In 2018 BNR estimeaza o inflatie de 3,2%. “Avem modificari majore…

- Banca Nationala se uita atent la tendinta inflatiei si se asteapta la o crestere in primele luni ale anului viitor ca urmare a unui efect statistic, dar daca se vor observa cresteri care tind sa dureze, atunci va interveni, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,…

- Scumpirile de la raft au inceput sa ne arda la buzunar! Dupa benzina si paine, acum cumparam oua mai scumpe cu 50%. Odata cu pretul oualor, a crescut si cel al lactatelor. Cumparam laptele cu 4 lei mai mult decat in lunile precedente.

- Prețurile cresc, taxele cresc, salariile, oarecum, însa Comisia de Prognoza vede creștere economica. Comisia Naționala de Prognoza a revizuit din nou, în sus, estimarile privind creșterea economica a României în 2017, la 6,1%, de la 5,6% cât preconizase anterior. …

- Nu vrea sa moara! Nu vrea sa-și lase fiica singura pe lume. Vrea sa traiasca, sa o vada pe fata la casa ei și, daca nu cere prea mult, ar vrea sa-și vada și nepoții. Dar acesta e un vis care pare imposibil pentru mama Iuliana.

- Adversarii si aliatii presedintelui american Donald Trump asteapta in tensiune confirmarea oficiala a primelor acuzatii in cazul ancetei conduse de catre procurorul special Robert Mueller, privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane.

- Scumpirile din ultimele saptamani au golit considerabil portofelele vasluienilor cu venituri mici. Faptul ca trebuie sa achite mai mult pentru alimente, dar și pentru utilitați ii face pe unii sa reduca din consum. Datele furnizate de diverse surse cu blazon (nu doar Institutul Național de Statistica…

- Peste 500 de infractori de drept comun au iesit anticipat saptamana trecuta din inchisoare. Intr-o singura seara. Asteapta cu mana pe clanta inca 3.349 de pungasi/ violatori/ criminali, ale caror dosare vor fi discutate in zilele urmatoare. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat din prima…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat, aseara, la Antena 3, cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și prognoza in aceasta iarna. Meteorologii...

- Luna octombrie vine cu o veste buna pentru fumatori! Țigarile s-au ieftinit, dupa scumpirile de luna trecut. Astfel, British American Tobacco si Philip Morris au ieftinit pretul tigaretelor cu 50 de bani pentru un pachet.Preturile fusesera majorate la sfarsitul lunii septembrie cu 50 de bani…

- Consiliul Concurentei a propus deja amendarea legii, astfel incat sa poata cere informatii privitoare la preturi si in afara investigatiilor pe care le efectueaza. Daca Parlamentul va aproba propunerile, toate companiile vor putea fi obligate sa furnizeze periodic date si informatii care influenteaza…