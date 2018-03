Stiri pe aceeasi tema

- Cu trei saptamani inaintea Pastelui crescatorii de oi solicita in jur de 11 - 15 lei pe kilogramul de miel in viu, de la 8 lei anul trecut, din cauza ofertei limitate, dar foarte multi mizeaza pe export si tin animalele pentru vara sau toamna, relateaza portalul Agrointeligenta – agrointel.ro.

- Cum Pastele va pica, anul acesta, pe 8 aprilie, vacanta elevilor va incepe mai devreme. Copiii se vor bucura de 11 zile libere. Incepand cu data de 31 martie, toate școlile vor fi inchise. Cursurile se vor relua abia pe 11 aprilie. De asemenea, Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, va…

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba incep zilele urmatoare o serie de controale tematice premergatoare Sarbatorilor Pascale, in vederea protejarii sanatații populației. Acțiunile de control urmaresc respectarea condițiilor igienico-sanitare privind comercializarea produselor alimentare…

- Fostul sef al Serviciului de Securitate Federale (FSB) din Rusia incearca sa explice evenimentele tensionate care au conduse la schimburi dure de replici si amenintari intre Rusia si Marea Britanie. Fostul director de servicii secrete sustine ca ipoteza conform careia agentul dublu Serghei Skripal ar…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Programul romancelor. Patru jucatoare au intrat direct pe tabloul principal de simplu la Indian Wells, turneu de categoria Premier Mandatory, cu premii totale de 8,6 milioane dolari . Sambata, 10 martie Feminin Turul I Ora 00.00 Simona Halep (26 de ani, 1 WTA)…

- Perechea romana Irina Begu/Simona Halep a fost invinsa de cuplul Nicole Melichar (SUA)/Kveta Peschke (Cehia) cu 6-3, 1-6, 10-3, joi, in prima runda a probei de dublu a turneului de tenis de la...

- Numai ce iese din pamant il ajuta pe om sa se hraneasca ca sa fie sanatos. Din pamant ies: legumele, plantele hranitoare si fructele, toate sunt pline de vitamine si de substante hranitoare care-l intaresc, il hranesc, nu-l imbuibeaza, nu-l ingreuneaza si nu-l

- Ți-e pofta de pizza dar ții pot și te-ai cam saturat de aceeași pizza vegetariana pe care o gasești la restaurant? Iți propunem o rețeta inedita, de pizza cu cartofi și ghimbir. INGREDIENTE 200 g cartofi, 20 g ghimbir taiat felii, 1 blat de pizza congelat (blat subtire, nu pufos), 10 masline negre,…

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Caz ca-n filme in Marea Britanie: un rus, fost agent dublu, e in spital, in stare grava, dupa ce a fost in contact cu o substanta necunoscuta. El a fost gasit inconstient, alaturi de o tanara, pe o banca, intr-un centru comercial din orasul englez Salsbury.

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba de dublu a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India) cu 6-2, 7-6 (2). AGERPRES…

- Managerii firmelor din România se asteapta la noi scumpiri în comertul cu amanuntul, pâna în aprilie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, sa acorde o noua zi libera în Vinerea Mare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de…

- La 11 ani de la primul iPhone, smartphone-ul celor de la Apple ar putea deveni aproape dublu fata de cel despre care Steve Jobs credea ca are dimensiunea potrivita. Primele versiuni de iPhone aveau un ecran de 3,5 inch, iar Apple a ramas la dimensiunile reduse chiar si in primii ani in care concurenta…

- Crenvursti vegetali, pateurile si salamul de soia sunt pline de chimicale menite sa suplineasca lipsa materiei prime – carne, lapte si oua, si duc ideea de purificare a organismului in derizoriu. Nutritionistii sfatuiesc credinciosii cum sa aleaga cele mai bune…

- Un barbat ar fi comis o dubla crima in Capitala, omorand-si iubita de 24 de ani, dar si un vecin in scara blocului, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru omor calificat, care a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- Mezelurile nu sunt o optiune sanatoasa, la modul general vorbind si este intelept sa le evitam atat cat putem s-o facem. Insa nu le putem ocoli in mod constant o viata intreaga. E adevarat ca noi decidem ce punem in farfuria propriului nostru copil, insa e la fel de adevarat ca imediat ce trec de…

- Perechea Florin Mergea/Daniel Nestor (Romania/Canada) a ratat, miercuri, calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Marsilia, cu premii de peste 600.000 de euro.Mergea si Nestor au fost invinsi de principalii favoriti, sud-africanul Raven Klaasen si neo-zeelandezul…

- Romanii vor putea adauga inca o zi in ”portofoliul” de zile libere. Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala…

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Tinerii din Sinca Noua vor da drumul la „Roata in flacari”! Sambata, 17 februarie 2018, la Sinca Noua se va desfasura ineditul, dar stravechiul obicei „Roata in flacari”, traditie care se repeta an de an la intrarea in postul Pastelui si simbolizeaza reinnoirea si purificarea timpului,…

- Ingrediente O felie de antricot (groasa de 2 cm, 175-200 gr.) sare piper Preparare Scoateti carnea din pachet si asezati-o intre doua servetele pe o farfurie in frigider, pentru a obtine o suprafata relativ uscata. Gratarul trebuie sa fie incins foarte bine. Scoateti carnea din frigider cu circa 10-15…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani in concurs pe 15 februarie. Sportivul roman Dorin Velicu ocupa locul 22 dupa primele doua manse…

- Invinsa in primul tur la simplu de Samantha Stosur, scor 6-4, 6-2, Begu a evoluat cu un bandaj la piciorul stang in setul doi. Begu si Monica Niculescu erau favorite 6 la Doha, unde urmau sa joace in primul tur la dublu cu perechea ceha Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, in ultimul meci de pe terenul…

- Un barbat din statul american Kentucky a vazut moartea cu ochii, din cauza unui gest banal, pe care il facem aproape in fiecare zi. Tanarul in varsta de 31 de ani a trebuit sa fie operat de urgența dupa ce și-a trosnit degetele, deschizandu-și o rana mai veche.

- Echipa de tenis a Romaniei a invins formatia Luxemburgului cu scorul de 3-1, duminica, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis. Gorjeanul Florin Mergea, revenit &i...

- Situație fara precedent in evoluția prețului carnii la raft! Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din Romania (ACEBOP) solicita marilor lanțuri de magazine sa revizuiasca prețurile de la raft pentru a crește consumul cat și prețul oferit producatorilor. In urma informațiilor…

- Un barbat suspectat de crime, rapiri si torturi a fost arestat, a anuntat politia irlandeza, precizand miercuri ca este vorba de prima arestare in cadrul unei ample anchete asupra unui agent dublu din timpul perioadei revoltelor din Irlanda de Nord, informeaza AFP. Acest barbat in varsta de 72 de…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Perechea Timea Babos(Ungaria)/ Kristina Mladenovic(Franta) a castigat, vineri, proba de dublu feminin dupa ce a trecut de perechea Ekaterina Makarova si Elena Vesnina, din Rusia, in doua seturi, 6-4, 6-3.

- Monica Niculescu si Irina Begu se reintorc multumite in Europa, dupa ce au ajuns pana in semifinalele turneului de Grand Slam de la Australian Open, in proba de dublu. In penultimul act, cele doua romance au fost invinse de campioanele en-titre de la Wimbledon, rusoaicele Ekaterina Makarova si Elena…

- Euro a ajuns marți la 4,6679 lei pe unitate, un nou record negativ, moneda naționala bifand doua minime istorice consecutive in doua zile, ca urmare a turbulențelor politice, potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Astfel, dupa ce luni euro atinsese un maxim de 4,6656 lei…

- Perechea româna Irina Begu/Monica Niculescu s-a calificat, marti, la Melbourne, în semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus cu 4-6, 6-2, 6-0 de cuplul american Jennifer Brady/Vania King. AGERPRES…

- Sorana Cirstea si brazilianca Beatriz Haddad Maia au disputat sambata dimineata, meciul impotriva perechii Alicja Rosolska (Polonia)/Abigail Spears (SUA), in cadrul probei de dublu de la Australian Open. Cuplul romano-brazilian a invins cu scorul de 4-6, 6-3, 63, dupa o ora si 47 de minute de joc si…

- 20LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. ACTUALIZARE 20 noiembrie, ora 4.00. Ana Bogdan și-a terminat parcursul la Australian Open. Ana Bogdan a fost oprita de Madison…

- Horia Tecau s a nascut pe data de 19 ianuarie 1985, la Constanta. Este un jucator de tenis de camp. Potrivit wikipedia, Tecau ocupa locul intai in clasamentul mondial ATP al jucatorilor de dublu. Totodata, acesta este component al lotului national de Cupa Davis al Romaniei.La varsta de 14 ani s a clasat…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu aa turneului Australian Open, dupa 6-3, 6-3 cu cuplul Katerina Kozlova (Ucraina)/Iulia Putinteva (Kazahstan). Olaru…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmând sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese

- Carnea, legumele sau fructele sint doar citeva din alimentele cel mai des congelate pentru a putea fi pastrate timp indelungat. Dincolo de aspectul neschimbat, calitatea acestora sufera modificari atunci cind timpul de pastrare nu este respectat in functie de categoria produsului, punind sanatatea in…

- Simona Halep ocupa locul 1 WTA, cu 6.425 de puncte, pentru a 14-a saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. Dupa succesul de la Shenzhen, Halep a urcat in Top 100 si la dublu, fiind pe pozitia 93, cu 770 de puncte. Irina Begu, semifinalista la simplu si castigatoare la…

- Halep si Begu au cucerit titlul in proba de dublu a turneului WTA de la Shenzhen Perechea alcatuita din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep a cucerit titlul in proba de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, sambata, gratie victoriei…

- Simona Halep si Irina-Camelia Begu s-au calificat in ultimul act al probei de dublu de la Shenzhen, dupa ce au invins perechea Anna Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania), scor 6-2, 6-7(4), 10-6.Se actualizeaza.

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep s-a calificat, astazi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Cele doua s-au impus, scor ...

- Revelion 2018. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele simbolizeaza abundenta si trebuie asezat intreg pe farfurii, altfel, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza. Nici strugurii nu ar trebui sa lipseasca din meniul de Anul Nou. Se…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va evolua si in proba de dublu la turneul de la Shenzhen China , care deschide sezonul pentru ea, alaturi de compatrioata sa Irina Begu, potrivit site ului WTA.Halep, care va fi principala favorita la simplu in acest turneu, pe care l a castigat…

- Municipalitatea ar face economii mari daca pe strazile din Chișinau ar fi impraștiat material antiderapant ecologic in perioada iernii, așa cum se practica in țarile din Uniunea Europeana.

- Reteta de sangerete in viziunea lui "Chef" Radu Anton Roman Multiple credinte populare privind efectul benefic al contactului cu sangele se manifesta mai ales la marile sarbatori calendaristice, cand norme de viata traditionala impun sa vezi neaparat sange (in special la Ignat, daca nu tai porc trebuie…

- De Craciun, crescatorii au pus la vanzare in jur de 2.000 de porci Mangalita si Bazna, doua rase rudimentare, crescute in spatii semideschise, a caror carne este recunoscuta pentru calitatile nutritionale deosebite si continutul ridicat de acizi grasi omega-3 si antioxidanti naturali. Preturile sunt…