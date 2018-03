Stiri pe aceeasi tema

- Decoratiunile de Craciun care au impodobit strazile din municipiul Sfantu Gheorghe au fost adunate de municipalitate abia luna aceasta, dupa ce firma galateana care a contractat serviciul nu a respectat termenul stabilit pentru demontarea lor. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si cehoaica Andrea Sestini Hlavackova s-a calificat, joi, in optimile de finala ale probei de dublu la turneul WTA de la Indian Wells...

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste. Suntem printre europenii care dau foarte mulți bani pe mancare. Asa se explica și avalansa de magazine din zona de retail alimentar. Vestea proasta este ca anul acesta vom cheltui și mai mult pentru produsele de baza.

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba de dublu a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India) cu 6-2, 7-6...

- A fost bilanțul DNA. Marele show din anii trecuți, la care cine nu era invitat insemna ca nu exista, prilejuia cea mai spectaculoasa parada de VIP-uri. Sala gemea de uniforme și fireturi iar marea preoteasa a Sfintei Anticorupția primea cu modestie ofrandele credincioșilor STOP De data aceasta asistența…

- Echipa Primariei Candești in aceste zile destul de capricioase , cu viscol, ninsoare și ger naprasnic, va ajunge la 20 de gospodarii aflate in zone greu accesibile din localitate, unde locuiesc batrani. Edilii vor fi insoțiti de cei de la SVSU Candești, medici de familie și le vor oferi…

- Mircea Radu, realizatorul tv, pe care telespectatorii il vor revedea cu o noua emisiune, “Ie, Romanie”, din 1 martie, de la ora 21.15, ține toate posturile de peste an. Iar faptul ca in aceasta perioada cutreiera țara in lung și-n lat cu noua sa caravana, in cautare de fete frumoase și talente autentice,…

- Regia bucuresteana de transport public inlocuieste casieriile cu automate electronice. Cinci aparate sunt deja amplasate in oras si vor deveni functionale saptamana viitoare. Oficialii RATB nu au decis inca ce vor face cu cei 250 de casieri, dar au anuntat ca niciunul nu va ramane fara serviciu.Citeste…

- Audierea prevazuta joi dupa-amiaza in cazul sportivului rus Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz in proba de curling dublu mixt a Jocurilor Olimpice 2018 si depistat pozitiv la meldonium, a fost anulata, a anuntat Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), precizand ca va da publicitatii decizia…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, a raportat anul trecut un profit net in crestere cu 140%, de 2,48 miliarde lei, de la 1,03 miliarde lei in anul 2016, in timp ce vanzarile au urcat cu 17%, la 19,4 miliarde lei, de la 16,6 miliarde lei, potrivit datelor preliminare…

- Perechea romano-franceza Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet a fost intrecuta de cuplul sloveno-spaniol Andreja Klepac/Maria Jose Martinez Sanchez, cu 6-2, 6-7 (4), 12-10, joi, in optimile de finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Doha (WTA), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari.…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cre...

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda solicita Guvernului sa isi dea concursul pentru identificarea firmelor care produc alimente cu un dublu standard, precizand miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Satu Mare, ca firmele respective "trebuie sa plece deindata din Romania". El a explicat…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani, in concurs, pe 14 februarie. 13:05 (Ora Romaniei) Biatlon – Centrul de biatlon Alpensia 15 km feminin…

- Copiii care inca nu au implinit un an, și care sunt hraniți cu fructe și legume, vor prefera aceste alimente și dupa varsta de șase ani. Așadar, haideți sa vedem ce alimente ar trebui sa consume copiii care inca nu au ajuns la varsta de un an.

- ”Ediție Speciala”, cel mai nou spectacol marca Horațiu Malaele va fi prezentat publicului spectator din Cluj, de Ziua Internaționala a Femeii, pe scena cinematografului Florin Piersic. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi secondat pe scena de fiul sau, Bogdan Malaele, un foarte bun regizor și…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.Citeste…

- Cruella de Vill, din 101 Dalmațieni, piratul Jack Sparrow din Caraibe, dansatoare de flamenco, prințese sau indieni au colorat impresionant ieri seara atmosfera la Hotel Diana care a gazduit un spectaculos carnaval al sașilor din Bistrița. A fost ultima lor petrecere inainte de postul Paștelui, numita…

- Perechea Irina Maria Bara/Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 2, a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Midland (SUA), cu premii totale de 100.000 de dolari.Bara si Buzarnescu au fost invinse de cuplul american Sanaz Marand/Whitney…

- Intr-un document publicat recent de Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) s-au pus in lumina detalii incredibile cu privire la medicamentele homeopatice. Desi foarte cunoscute, acestea ascund detalii incredibile.

- Jucatoarea ungara de tenis Timea Babos, care a castigat trofeul in proba feminina de dublu de la Australian Open, alaturi de Kristina Mladenovic (Franta), a obtinut vineri calificarea si in finala probei de dublu mixt a primului turneu de Mare Slem al anului, in care face pereche cu indianul Rohan…

- Pe lista romanilor care si-au asigurat prezenta in semifinalele primului turneu de Mare Slem al anului s-a mai adaugat un nume. Filip Jianu (16 ani) s-a calificat in penultimul act al probei de dublu a juniorilor, urmand sa joace maine pentru un loc in finala. Jianu, jucator legitimat la CS Dinamo,…

- Irina Begu și Monica Niculescu s-au calificat la Melbourne, in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus cu 4-6, 6-2, 6-0 de cuplul american Jennifer Brady/Vania King.

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. Sferturi, masculin, marți, 22 ianuarie 5.30 Dimitrov – Edmund 10.00 Nadal – Cilici Miercuri, 23 ianuarie Berdych – Federer…

- Perechea formata din Sorana Cirstea si brazilianca Beatriz Haddad Maia s-a calificat, sambata, la Melbourne, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului Australian Open, dupa 4-6, 6-3, 6-3 cu cuplul Alicja Rosolska

- Monica Niculescu si Irina-Camelia Begu, favoritele numarul 10, s-au calificat, vineri, in optimile probei de dublu de la Australian Open.Monica Niculescu si Irina-Camelia Begu au invins echipa australiana Jessica Moore/Ellen Perez, scor 3-6, 6-3, 7-5, anunța News.ro. In optimi, adversare…

- Tenismanul roman Florin Mergea si partenerul sau sarb Nenad Zimonjic au fost intrecuti cu 6-2, 6-4 de spaniolii Feliciano Lopez/Marc Lopez, miercuri, la Melbourne, in prima runda a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cei doi iberici,…

- Adolescentii care se uita prea mult la reclamele pentru alimente nesanatoase de tipul junk food ar putea consuma sute de pungi de chipsuri, ciocolate si bauturi carbogazoase in plus, in fiecare an, in comparatie cu cei care nu privesc reclame, spune un nou studiu preluat de Press Association.…

- Economica.net Producatorii din industria de morarit si panificatie au inceput sa isi ajusteze preturile, ca urmare a valurilor de scumpiri la utilitati si a cresterii costurilor cu forta de munca din ultima perioada. Painea „de un leu” ar putea disparea de pe piata. In magazine,…

- Raluca Olaru, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Irina Begu si Monica Niculescu vor evolua in proba feminina de dublu, la Australian Open.Irina Begu si Monica Niculescu vor evolua in primul tur cu perechea Mirjana Lucic-Baroni/Andrea Petkovic (Croatia/Germania). Mihaela Buzarnescu…

- Producatorii din industria alimentara anunta ca in Romania va avea loc un nou val de majorari de preturi la carne, oua si paine. Cresterea euro in raport cu leul si productia slaba de anul acesta sunt principalele cauze. Deocamdata, producatorii din domeniu nu avanseaza procente clare. Vestile proaste…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Sydney, in timp ce echipa Florin Mergea/Nenad Zimonjici (Romania/Serbia) a fost eliminata in primul tur.Tecau si Rojer i-au invins in runda inaugurala…

- Iata o colectie a celor mai importante 20 de alimente interzise in timpul sarcinii realizata pentru tine de Sfatulparintilor.ro: Alimente interzise in timpul sarcinii: Branzeturi rafinate Poti sa mananci parmezan gratinat pe paste dar nu pune gura pe sosul pe baza de branza. Sosurile…

- Zi fantastica pentru tenisul romanesc. Perechea Simona Halep / Irina Begu a castigat proba de dublu din cadrul turneului de la Shenzhen, la scurt timp dupa ce Simona Halep a caștigat turneul la simplu, in fața aceleiași Katerina SiniakovaFetele noastre au caștigat, scor 1-6, 6-1, 10-8, finala cu cehoaicele…

- Perechea formata din jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu s-a calificat vineri în finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a trecut în semifinale de Ana Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania),…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep s a calificat, marti, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen China , dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa 4 6, 6 4, 13 11 cu alt cuplu romanesc, Irina Bara Mihaela Buzarnescu. Begu…

- Anul 2017 a fost marcat de foarte multe schimbari ale legislației, mai ales din domeniul fiscal, care au avut impact asupra populației. Modificarile fiscale implementate de guvern, precum și mișcarile pe piața interbancara și pe cea valutara au condus la ...

- LIVEBLOG Turneul de tenis de la Shenzen incepe pe 1 ianuarie. La competiția din China, Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) va face pereche la dublu cu Irina Begu (38 WTA). Simona Halep , liderul WTA, va juca la turneul de la Shenzhen si in proba de dublu, alaturi de Irina-Camelia Begu! Turneul de tenis…

- Descoperire macabra a politistilor ieseni! Un fost pugilist a fost gasit mort în masina personala. Este vorba despre dublu campionul national Viorel Soroceanu, în vârsta de 63 de ani, informeaza bzi.ro

- In prag de Craciun "s-au scumpit multe alimente de baza" Foto. Arhiva. Cei care au mers în magazine în ultimele zile au putut constata ca multe alimente de baza costa mai mult, fata de preturile cu care erau obisnuiti. În prag de Craciun s-au scumpit ouale, untul si…

- Campania „Daruim de Craciun”, derulata și anul acesta de cotidianul „Monitorul de Vrancea”, Comunitatea OffRoad Vrancea, reprezentata de Marius Constantin, și prietenii sai va aduce, prin generozitatea sutelor de oameni care ni s-au alaturat, mare, mare bucurie in casele copiilor,…