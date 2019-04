Scumpiri înainte de sărbătorile de Paști. Cât costă un ou sau un kilogram de carne de miel Prețul carnii de miel a crescut excesiv din cauza interdicției de vanzare a mieilor in piețe, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de Paști, un kg de care costa chiar și cu 15 lei mai mult fața de anul trecut, astfel ca prețul a ajuns la 30 de lei. Și ouale s-ar putea scumpi in urmatoarea perioada cu aproximativ 30%. In prezent prețul unui ou variaza intre 60 de bani și un leu, dar ar putea sa coste chiar și un 1,30 lei. Vezi și: De ce sa bagi hartie igienica in unt. Trucul care te salveaza! Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

