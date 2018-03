Scumpiri de Paşte. Carnea de miel poate fi de două ori mai scumpă decât anul trecut In Botosani, kilogramul de carne se vinde cu 11 lei. Ionica Nechifor, cel mai cunoscut crescator de ovine din rasa Karakul din judet, spune ca in acest an mieii ajunsi la greutatea optima pentru vanzare sunt foarte putini, ceea ce justifica preturile care ajung si la 15 lei pe kilogram, aproape dublu fata de cele din 2017. Insa in Botosani, conform site-urile de vanzarile online, preturile nu depasesc inca 11 lei pe kilogram. „Preturile de acum nu putem sa le luam ca si preturi de referinta. Ele sunt inca mult inaintea sarbatorilor Pascale. Mieii sunt foarte putini. In zona noastra,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in sase judete din Moldova si Dobrogea, respectiv ploi si vant...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, atentionari cod galben de ceata, valabile in sase judete din Moldova si Dobrogea.Ploi si vant puternic afecteaza judetele Caras-Severin si Timis.

- Preturile de pornire la licitatiile unde furnizorii cumpara electricitate pentru consumatorii casnici vor fi in trimestrul doi din acest an cu 20% mai mici decat cele din primele trei luni ale anului, potrivit datelor postate pe site-ul bursei de energie OPCOM.

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala,…

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogamul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200 de lei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit Codul Galben si Codul Portocaliu de frig, sub incidenta caruia se afla și judetul Brasov. Astfel, pana pe 2 martie, orele 20.00 a mai fost emis un Cod Portocaliu de vreme rea. Acesta vizeaza Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și…

- „Calea Ferata din Moldova” anunta ca incepind din 2 martie a dispus repunerea in circulație a trenului de pe cursa Chișinau – Basarabeasca, noteaza Noi.md. Garnitura va circula in zilele de vineri, cu pornire din gara capitalei la ora 18:55. Returul din Basarabeasca va fi efectuat sambata, la ora 02:02.…

- Show-ul „Ie, Romanie“ incepe joi, 1 martie, si continua vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1. Emisiunea va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase si harnice si oameni talentati din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramures, Bucovina, Transilvania,…

- Potrivit unui comunicat al MAI, in contextul atentionarilor meteorologice de temperaturi scazute, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si al serviciilor de ambulanta a fost emisa o dispozitie pentru stabilirea masurilor care urmeaza a fi luate in sprijinul populatiei. "Conducerea Ministerului…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod galben. Potrivit unei avertizari meteorologice…

- O avertizare cod galben de ger va intra in vigoare incepand cu duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod portocaliu care va intra in vigoare…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor. Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei…

- Moldova, Dobrogea si Ardealul sunt regiunile din care au emigrat cei mai multi romani in 2017. Asa arata datele Monitorului Social, care scot in evidenta ca 2,5 milioane de romani se afla in prezent in strainatate, majoritatea cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani. Saracia si factorii economico-sociali…

- Ivan Patzaichin lanseaza Flotila Romania Centenar, un proiect de promovare a Romaniei in orașe europene 2018-2019. Proiectul este inițiat de ICR Londra și Asociația “Ivan Patzaichin-Mila 23”, cu sprijinul Primariei Capitalei și al Ministerului Culturii și Identitații Naționale. Proiectul vizeaza sarbatorirea…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a micșorat marti, 23 ianuarie, cu aproape un leu prețurile plafon la benzina si motorina. Prețul plafon la carburanți a fost stabilit pentru urmatoarele doua saptamani.

- Dupa cresteri constante de preturi, de la inceputul anului, soferii romani au parte si de o veste buna: carburantii s-au ieftinit semnificativ in ultima saptamana. Pretul mediu al motorinei vanduta in Romania a scazut cu 8 bani pe litru in ultima saptamana, iar cel al benzinei cu 9 bani pe litru, potrivit…

- Documentele emise de sultanii Imperiului Otoman si pastrate in Arhivele Nationale din Istanbul cuprind informatii extrem de pretioase privind Tarile Romane. Corespondenta este purtata fie cu domnitori din Tara Romaneasca si Moldova cereri de tribut, in special , fie cu cadii judecatori , bei capetenii…

- Vremea Paște 2018. Anul acesta creștinii ortodocși vor sarbatori Paștele pe 8 aprilie. Inca de pe-acum, meteorologii au facut previziunile pentru acea perioada a anului 2018. In luna aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se…

- Anonimul francez si a inceput calatoria europeana la Neapole, a trecut prin Atena si a ajuns in portul otoman Smyrna azi, Izmir, in Turcia asiatica . La intoarcere, el a calatorit pe Marea Neagra si Dunare. Deoarece autorul mentioneaza Razboiul Crimeii 1853 1856 recent incheiat, dar nu aminteste de…

- Vesti tot mai proaste vin de la Banca Nationala a Romaniei. Preturile vor creste in acest an cu mai multe procente decat era estimat. Mai precis, BNR prognozeaza ca rata medie a scumpirilor va fi de 3,5 fata de estimarea initiala de 3,2 procente, scrie Digi 24.Pretul energiei electrice, acciza pe combustibil…

- Cativa fermieri duc mai departe reteta care se pastreaza de mai bine de un secol. Cea mai cunoscuta este branza de Nasal, potrivit stirileprotv.ro. In pestera de la Țaga traieste o bacterie unica in Europa, care ajuta la fermentarea branzei. „Este o branza care nu poate fi facuta in sistem…

- Meteorologii anunța ca urmatoarele doua luni vor fi dominate de temperaturi peste medie in anumite regiuni ale țarii. Prognoza meteo pentru intervalul februarie – aprilie mai arata ca primele doua luni de primavara vor aduce precipitații abundente, ce vor depași mediile normale in majoritatea teritoriilor.…

- Meteorologii au emis, vineri, doua informari meteorologice de vremea rea valabile pentru urmatoarele zile. Prima intra in vigoare vineri seara la ora 20:00 si expira sambata la ora 18:00. In acest interval se anunta ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures…

- Porturi inchise, drumuri blocate. Salvari fara salvare! Este doar o fata a iernii care a incoltit jumatate de tara Moldova, Muntenia si Dobrogea par paralizate in fata vantului care viscoleste zapada cu puterea a peste o suta de kilometri pe ora.

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie…

- Mare parte din judetul Brasov se va afla pana joi, la orele 20.00, sub atentionare Cod Portocaliu de vant puternic, viscol, zapada troienita. Atentionarea este valabila pentru Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Astfel, potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22,…

- La mijlocul lunii decembrie, la Ungheni a avut loc cea de-a treia ediție a spectacolului ”Vedete Mari - Vedete Mici”, organizat de Aliona Popovici, conducatoarea studioului ”Do-Re-Micii”. Este un concert, care, de trei ani, aduna impreuna vedetele autohtone și micile talente unghenene. In anul curent,…

- In cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie) și in primele ore ale zilei de marți (16 ianuarie) pe arii relativ extinse in sudul și sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile și precipitații mixte și polei. In nord-estul si centrul tarii, in cursul…

- Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16 Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, racire Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Fostul prețedinte al Romaniei Traian Basescu a comentat categoric ce s-a intamplat in guvernarea PSD-ALDE, dupa parerea lui. Traian Basescu, care anul acesta a implinit 66 de ani , a luat la puricat guvernarea PSD-ALDE. Fostul președinte al Romaniei, a carui pensie a fost facuta publica , a explicat…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori in zonele de munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est, valabila de duminica, ora 13.00, pana luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara. Potrivit informarii…