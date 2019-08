Scumpirea ţigărilor, hei-rupism fiscal JTI considera ca intenția Guvernului de a mari acciza din septembrie arunca in aer predictibilitatea fiscala și planurile de afaceri. Acciza la tigarete urmeaza sa se majoreze de la 483,74 lei la 503,97 le... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Asociatia patronatelor din industria alimentara, Romalimenta, critica in termeni duri intentia Guvernului de a suprataxa zaharul din bauturile racoritoare, argumentand ca este doar un atentat la buzunarele romanilor in scopul strangerii unor fonduri mai mari la buget.

- Compania producatoare de tigarete - JTI Romania considera ca intentia Guvernului de a devansa marirea accizei cu sapte luni, incepand cu septembrie, arunca in aer predictibilitatea fiscala si planurile de afaceri. Potrivit producatorului de tigarete, initiativa anuntata de autoritati este…

- JTI considera ca intentia Guvernului, anuntata in presa, de a devansa marirea accizei cu sapte luni, incepand cu septembrie, arunca in aer predictibilitatea fiscala si planurile de afaceri.

