Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez de utilitati Engie a anuntat joi ca se va concentra pe 20 de tari si 30 de metropole, ceea ce inseamna ca va iesi de pe 20 de piete in urmatorii trei ani, conform unui nou plan strategic pentru 2019-2021 conform caruia investitiile Engie vor viza in special energiile regenerabile, serviciile…

- Grupul canadian Barrick Gold, cel mai mare producator mondial de aur, a lansat luni o oferta ostila de preluare a rivalului american Newmont Mining, cu aproape 18 miliarde de dolari, transmit AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.

- Anul 2018 a fost un adevarat fiasco pentru Jaguar Land Rover, grupul fiind puternic afectat de vanzarile diesel slabe și de incertitudinea legata de Brexit. Constructorul a raportat pierderi uriașe de circa 3.8 miliarde de euro in ultimul trimestru din 2018, in ciuda eforturilor sale de reducere a costurilor.…

- Grupul OMV Petrom a obtinut in anul 2018 un profit net de 4,08 miliarde de lei, in crestere cu 64% fata de 2017, cand acesta a fost de 2,49 miliarde de lei. Potrivit rezultatelor financiare preliminare...

- BRD Groupe Societe Generale a raportat pentru anul trecut un profit net de 1,565 miliarde de lei, in crestere cu 10,6% fata de 2017. Venitul net bancar a urcat cu 11,9%, pana la 3,117 miliarde de lei,...

- Afacerile din sectorul serviciilor medicale private țintesc, in 2018, nivelul de 11 miliarde de lei, de la 9,7 miliarde de lei in 2017, arata o analiza KeysFin, care precizeaza ca business-ul in acest sector a crescut cu 21,3% fața de 2016, respectiv cu 472% fața de 2007.Profitul net al rețelelor…

- Grupul informatic american Apple, care a avertizat deja ca vanzarile sale la finalul anului 2018 au fost sub asteptari, va incerca marti sa ii linisteasca pe investitori, prin publicarea rezultatelor trimestriale, informeaza AFP, transmite AGERPRES . La inceputul acestei luni, producatorul telefoanelor…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri ca vanzarile sale trimestriale vor fi probabil sub asteptarile analistilor de pe Wall Street, directorul general Tim Cook dand vina pe incetinirea cererii...