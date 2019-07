Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a incoronat regina la Wimbledon și traiește cel mai mare triumf al carierei. Succesul din Grand Slam-ul britanic depașește ca intensitate pe cel de la Roland Garros, constanțeanca de 27 de ani avand doua trofee majore pana acum in palmares. ”Ai mai jucat atat de bine vreun meci?”, a fost…

- Edilul-sef a mentionat ca a transmis nota interna catre Directia de mediu si catre toate societatile cu subcontract de intretinere a spatiilor verzi, sa faca o mobilizare zi-lumina pentru a recupera curatarea de ierburi care au crescut foarte mult in ultima perioada foarte ploioasa. 'Am facut o mentiune…

- Muzicianul Tavi Clonda și-a luat pistol și este mereu pe faza atunci cand vine vorba de protecția casei și a familiei sale. Soția sa, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, a povestit despre un incident care a avut loc cu doar o saptamana inainte ca ea sa devina mama pentru prima oara. "Tavi…

- Tanarul s-a filmat in timp ce pacalea un om al strazii din Romania sa manance biscuiți umpluți cu pasta de dinți, iar apoi a facut publice imaginile pe internet. Acum, insa, oamenii legii au stabilit ca a comis o ”infracțiune impotriva integritații morale”, dupa ce omului i s-a facut rau.

- Vestea ca actorul Constantin Cotimanis are o amanta a luat prin surprindere lumea mondena din Romania. De atunci a trecut mai mult de un an, iar relația celor doi pare una de durata. Dupa o relație de 17 ani, Cotimanis și-a inșelat soția, make-up artistul Florina Marcuța, cu o colega de scena. Actorul…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, intrebat despre neregulile descoperite de ANPC la peștele de import in hypermarketurile din București, ca problema dublului standard nu deriva din UE. El a precizat ca problema ar fi existat și daca Romania nu era membra a Uniunii.„Problema dublului standard…

- Politistii de imigrari au verificat peste 200 de societati comerciale si au depistat 142 de straini care desfasurau activitati lucrative fara forme legale sau se aflau in sedere ilegala, in urma unor actiuni intreprinse la nivel national. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de aproape…

- “Cresterea fortei de munca in agricultura”, declarație politica a deputatului ALDE Calota Florica Ica in Politic / on 22/04/2019 at 10:40 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica, a adus in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, la finalul lunii trecute, o problema cu care…