Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Botnari este sculptorul de 22 de ani, care impresioneaza prin obiectele de arta pe care le confecționeaza. Tanarul ingenios este student la Universitatea de Naționala de Arte din București, iar pasiunea pentru tot ce este frumos l-a determinat sa-și testeze capacitațile realizand lucrari deosebite.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus luni, la deschiderea anului universitar la Universitatea din Craiova, ca ministerele Muncii si Educatiei lucreaza la un studiu referitor la meseriile care vor fi cautate in viitor, rezultatele urmand sa fie comunicate universitatilor pentru a corela oferta…

- Stim acum cum arata calendarul privitor la Brexit? Nu neaparat. UE joaca la trecerea timpului si continua sa creasca presiunea asupra Londrei. Niciuna dintre tabere nu vrea sa clipeasca prima. La summit-ul informal de la Salzburg, Theresa May a crezut ca poate sa-i forteze pe sefii guvernelor…

- Volkswagen va opri productia modelului iconic Beetle anul viitor, la 81 de ani de la primul exemplar care a iesit pe poarta fabricii din Germania, incheind un capitol cu unul dintre cele mai renumite modele din industria auto, scrie The Guardian .

- Turcia a obținut o victorie spectaculoasa in Suedia, intorcand in ultimele 40 de minute un deficit de 2 goluri, pentru a se impune in final cu 3-2. Mircea Lucescu, selecționerul reprezentativei "Semilunei", a evidențiat tinerețea lotului și puterea mentala a elevilor sai. "Sunt extrem de fericit dupa…

- Faptul ca statul va acorda si anul viitor vouchere de vacanta va conduce la un plus de turisti pe litoral de peste 300.000 de romani, iar inca pe atat vor vrea sa mearga la mare, dar nu vor mai gasi locuri disponibile nici macar in extrasezon, potrivit estimarilor agentiei de turism Litoralulromesc.ro,…

- Planurile municipalitatii sucevene de a revigora si dezvolta transportul public local prin aducerea a zeci de autobuze electrice se vor concretiza incepand de anul viitor.„Cel mai important proiect al acestui mandat este cel de reabilitare a parcului auto de la societatea de transport public ...

- iOS 11 a fost probabil cel mai problematic sistem de operare lansat vreodata de Apple, utilizatorii intampinand multe probleme cu acesta pe toate dispozitivele pe care a fost lansat. Pentru iOS 12 , Apple incearca sa nu aglomereze software-ul cu prea multe functii noi, insa se pare ca nici macar cele…