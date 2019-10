Stiri pe aceeasi tema

- Sculptura "Bouquet of Tulips", realizata de artistul american Jeff Koons si reprezentand o mana care tine un buchet de lalele, cadou oferit de Statele Unite municipalitatii din Paris dupa atacurile teroriste din 2015-2016, a fost inaugurata oficial vineri, dupa polemici intense care au durat aproape…

- Aproximativ 60 de lideri din lume se aflau luni la ONU, la un summit privind ”urgenta climatica”, menit sa revigoreze Acordul de la Paris, sub presiunea tineretului mondial care reclama sfarsitul energiei fosile si reducerea accelerata a emisiilor de gaze cu efect de sera, relateaza AFP potrivit…

- Simona Halep, 27 de ani, locul 6 WTA, si-a aflat prima posibila adversara de la Wuhan Open, turneu transmis in direct de Digi Sport incepand de duminica. Romanca va juca direct in turul secund, unde o va infrunta pe invingatoarea meciului Barbora Strycova - Xiyu Wang. Strycova se afla pe locul 31 WTA,…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, anunta ca s-a intalnit cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, iar discutiile au vizat : prioritatile grupului politic Renew Europe, precum si comisarii europeni nominalizati. Ciolos precizeaza ca, in privinta comisarilor, nu da niciun cec in alb nimanui.„Astazi…

- Jurnaliste din Arabia Saudita, Malta si Vietnam au fost desemnate de catre Reporteri Fara Frontiere, organizatie nonguvernamentala internationala cu sediul la Paris care promoveaza libertatea presei in lume, castigatoare ale premiilor Press Freedom, care au fost acordate, joi, la Berlin, potrivit DPA.

- Politia braziliana a recomandat deschiderea urmaririi penale pentru Najila Trindade Mendes de Sousa, tanara care il acuza pe Neymar ca a violat-o la Paris, informeaza AFP, potrivit news.ro.Anchetatorii au gasit indicii de denunt calomnios si extorcare, a anunatt, marti, secretariatul de securitate…

- Un ministru brazilian a declarat ca Brigitte Macron, sotia presedintelui francez, este "intr-adevar urata". Noua insulta vine dupa ce presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a comentat zilele trecute cu privire la aspectul fizic al primei doamne a Franței. "Presedintele a spus-o si acesta este adevarul.…

- PMP l-a desemnat pe eseistul, profesorul, diplomatul și omul politic roman Theodor Paleologu candidat pentru funcția de președinte al Romaniei. Lansarea oficiala a avut loc aseara la Pitești, dupa conferința de presa susținuta la sediul din oraș. Alaturi de președintele PMP Argeș, Catalin Bulf și secretarul…