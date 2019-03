Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri in zona Pietei Victoriei din Capitala, avand in vedere desfasurarea unui protest organizat de Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT), intre orele 6,30 - 15,00, informeaza Agerpres.Citește și: Revolta la Cluj - Peste 100 de angajați ai…

- "O sa vedeti ca nu toate tarile sunt fericite in zona euro, ceea ce inseamna ca intrarea in zona euro nu mai este un panaceu (...) Intram nepregatiti, nu numai ca nu se rezolva problemele, dar se si agraveaza. Esentiale sunt vointa si sustenabilitatea unor eforturi in domeniul convergentei economice.…

- In 2019, piața imobiliara va inregistra livrarea unui stoc nou de proprietați comerciale de aproape 2 milioane de metri patrați, in creștere cu 37% fața de anul trecut, conform raportului anual lansat de Activ Property Services. Anul trecut, livrarile de proprietați comerciale au insumat 1.425.000 metri…

- Traficul rutier va fi restricționat duminica, 17 martie, pe mai multe artere din centrul Capitalei, pentru buna desfasurare a unei procesiuni religioase. Pe traseul str. Icoanei - str. I.L. Caragiale - str. Polona - str. Pictor Arthur Verona - Parcul Gradina Icoanei se vor susține scurte alocuțiuni.…

- Un incident mai puțin obișnuit a ingreunat traficul in centrul orașului Ploiești in aceasta dimineața. O mașina a serviciului local de salubritate a luat foc in mers, pe Bulevarul Republicii! Flacarile s-au inalțat rapid, dar nu s-au inregistrat victime, fiindca lucratorii de pe mașina au reușit sa…

- Bucurestiul va deveni un oras al trotinetelor electrice. Gigantul american Lime urmeaza sa-si lanseze serviciile aici. Lime este un startup care ofera un serviciu de inchiriere de trotinete electrice. Acestea sunt amplasate oriunde in oras si le poti...

- Lucrarile de demolare a stadionului Rapid sunt in toi, primele doua buldoreze au intrat ieri in funcțiune pentru a scoate toata structura metalica din arena. Dupa ce zilele trecute au fost scoase scaunele, incepand de azis-a trecut la lucrurile serioase. Buldozerele au intrat in arena din Giulești și…

- 'Bucurestiul creativ' este promovat, in aceste zile, la Festivalul de design de la Madrid. O expozitie despre Parcul Cismigiu, una dintre cele mai atractive zone din Capitala, a fost inaugurata in noul sediu ICR Madrid. Ne spune mai multe corespondentul TVR Felix Damian.