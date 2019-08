Stiri pe aceeasi tema

- O absolventa a Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, eliminata din examenul de Bacalaureat, la sesiunea din iunie 2019, dupa ce i-a sunat telefonul pe care il avea asupra ei, a obtinut la Tribunalul Alba anularea actului administrativ prin care a fost sanctionata. Decizia instantei este executorie…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3, decizia lui Liviu Dragnea de a contesta in instanta alegerea Vioricai Dancila ca presedinte al PSD si a mentionat ca acesta este ultimul lucru de care avea nevoie Viorica Dancila.

- Instanta insarcinata cu alegerile in Tunisia a confirmat organizarea alegerilor prezidentiale la data de 15 septembrie, respingand astfel apeluri din partea partidelor politice in vederea unei amanari a acestei date anuntate in urma decesului presedintelui Beji Caid Essebsi, relateaza news.ro.”Biroul…

- Fostul consilier prezidential George Scutaru si fostul vicepresedinte al Camerei Deputatilor Dan Motreanu au fost achitati, luni, definitiv, de instanta suprema in dosarul in care au fost achitati in prima instanta pentru spalare de bani. In acest dosar a mai fost achitata definitiv si Ana Maria Schaer,…

- Trei persoane au murit joi in prabusirea unui elicopter intr-o regiune muntoasa din Georgia, aparatul apartinand unuia dintre cele mai frecventate hoteluri de catre turistii care viziteaza aceasta tara din Caucaz, au anuntat serviciile de salvare, citate de France Presse. Aparatul, apartinand…

- Nava turistica naufragiata miercuri seara in apele Dunarii din zona Budapestei transporta turiști sud-coreeni. «Le Figaro», citand presa ungara și France Presse, susține ca naufragiul ar fi fost cauzat de o coliziune cu o nava de croaziera de mare capacitate. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Ministrii statelor membre ale Consiliului Europei, reuniti vineri in Finlanda, au incercat sa diminueze tensiunile cu Rusia, publicand o declaratie comuna prudenta in care evoca 'drepturile si obligatiile' statelor membre, ceea ce a suscitat indignarea Kievului, noteaza France Presse. Reuniunea…