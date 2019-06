Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 30 mai – 1 iunie 2019, Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad organizeaza la Arad, in parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, a doua ediție a Conferintei Internationale Asigurarea egalitatii de sanse prin management educational si servicii de asistenta psihopedagogica…

- Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Arad și Complexul Muzeal Arad, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Arad si Consiliul Judetean Arad, organizeaza Expoziția „Scrisul pe axa timpului – ediția a IV-a” in perioada 5-12 iunie 2019. In cadrul expoziției vor fi organizate atelierele…

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și a Primariei Municipiului Satu Mare, organizeaza evenimentul ”Alaturi de tine…”. Acțiunea va avea loc in data de 5 iunie 2019, intre orele 13.00-17.00,…

- Incepand de ieri si pana pe 18 aprilie, la Palatul Culturii din Ploiesti, etajul II, Salonul Orion, vor avea loc ateliere de incondeiat oua dupa modele și tehnici tradiționale. Acțiunea este organizata de Centrul Județean de Cultura Prahova in cadrul Programului Culturalia – Proiectul Tradiții Pascale.…

- Pana pe 21 aprilie 2019, nazdravanii curioși sunt invitați intr-o calatorie fascinanta in Egiptul Antic. Zilnic, intre orele 10.00 și 20.00, cei mici sunt așteptați la expoziția interactiva de la parterul Iulius Mall Suceava, unde se pot aventura, prin joc și joaca, intr-o incursiune educaționala ...

- 12 cadre didactice au participat saptamana trecuta la atelierul de lucru „Transform conflicts into learning", derulat in cadrul Liceului Tehnologic „Stefan cel Mare" Cajvana. Activitatea face parte din planul de diseminare a primei mobilitati, derulata in luna ianuarie 2019, ...

- Miercuri, 27 martie, a fost lansat proiectul Ce FACI, Te FACE, intr-o atmosfera relaxanta. cu Calin de la Pragu’ de Sus și cu oameni faini, specialiști și cu spiritul tanar. „Provocari, muzica, sport, hrana sanatoasa, dezvoltare personala, dezvoltarea carierei, comunicare și public speaking…

Peste 90 de cadre didactice de la Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala (CJRAE Timiș) care realizeaza evaluarea psihosomatica a copiilor