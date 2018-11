Scrisorile pentru Mos Craciun si noua lege a protectiei datelor

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii orasului german Roth au anuntat ca le vor interzice copiilor sa mai puna scrisori pentru Mos Craciun sub bradul special amenajat in localitate - o traditie veche de multi ani -, pentru ca ar...

- Oficialii orasului german Roth au anuntat ca le vor interzice copiilor sa mai puna scrisori pentru Mos Craciun sub bradul special amenajat in localitate - o traditie veche de multi ani -, pentru ca ar incalca prevederile legislative privind protectia datelor din Uniunea Europeana, potrivit Euronews.

- Oficialii din orasul german Roth le-au interzis copiilor sa-si mai puna dorintele in bradul de Craciun din piața publica, din cauza ca ar incalca legea europeana a datelor cu caracter personal - GDPR, transmite site-ul ziarului "Welt", citat de Euronews.

- Ministerul britanic de Externe a anunțat ieri ”cea mai mare extindere a rețelei sale diplomatice”, la cinci luni de la ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana. Foreign Office a anunțat astfel ca va deschide 12 noi reprezentanțe, ambasade sau misiuni in intreaga lume și va crea o mie de noi posturi…

- Michel Barnier s-a aflat marti dimineata la Palatul Victoria, unde a discutat cu sefa Guvernului roman. Intrevederea cu negociatorul-sef al Uniunii Europene privind Brexit a avut ca tema stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si “a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii dintre…

- Oficialii indonezieni avertizeaza ca numarul persoanelor decedate ar putea sa creasca, vicepresedintele Jusuf Kalla afirmand ca ar putea fi "mii" de morti. Presedintele indonezian Joko Widodo a autorizat acceptarea de "ajutor international" pentru situatii de urgenta, a declarat Thomas Lembong, seful…

- 19,2 miliarde de euro. Atat a avut la dispozitie Romania in perioada 2007-2013 de la Uniunea Europeana, din fonduri structurale si de coeziune. Cati bani am luat? Oficialii spun ca abia am ajuns anul acesta la 52 la suta. Si suntem in mare intarziere. Trebuia sa-i cheltuim pana la sfarsitul anului 2013.…

- Dupa discutiile avute joi dimineata cu ministrul Justitiei, delegatia forului european aflata in Romania pentru doua zile s-a intalnit cu primul om in stat. Dupa intrevederea dintre Klaus Iohannis si reprezentantii Comisiei de la Venetia, de la Cotroceni s-a transmis ca presedintele “a reiterat, in…