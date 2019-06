Stiri pe aceeasi tema

- O colectie de scrisori de dragoste adresate de muzicianul canadian Leonard Cohen muzei sale Marianne Ihlen, cea care l-a inspirat sa compuna melodia ''So Long, Marianne'', va fi scoasa la licitatie luna viitoare, la doi ani dupa decesul celor doi, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Colectia…

- Mai multe opere de arta care provin din colectia magnatului japonez din industria modei Yusaku Maezawa au fost vandute cu peste 8 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, joi seara, la New York, informeaza Reuters. Suma obtinuta reprezinta o infuzie de capital…

- Un tablou din seria 'Meules' (Capite) a pictorului francez Claude Monet a fost cumparat marti la New York pentru suma de 110,7 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Sotheby's, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Este vorba despre un record inregistrat de o lucrare…

- Doua opere de arta din colectia cantaretului Charles Aznavour, inclusiv o celebra sculptura de Germaine Richier estimata la 2,5 milioane de euro, vor fi propuse spre vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc la Paris pe 4 iunie, au anuntat luni pentru AFP reprezentantii casei Christie's potrivit…

- Un desen semnat de Picasso, intitulat ''Joueuse de flute et nu couche'' (1932), lucrare inedita pe piata de arta si detinuta de Muzeul de Arta Moderna din New York (MoMA), va fi pus in vanzare de Christie's la Paris, in data de 28 martie, a anuntat miercuri casa de licitatii, potrivit…