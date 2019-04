Scrisori ale lui Napoleon III și Victor Hugo într-o expoziție din sezonul Franța-România Deschiderea Sezonului Romania-Franța a fost marcata de expoziția „Romania/Franta – Itinerarii culturale”, vineri, 20 aprilie, in Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Romane. Expozitia de la Biblioteca Academiei cuprinde piese spectaculoase – manuscrise, documente de arhiva, pagini de corespondenta, carte rara, desene si gravuri, care atesta dinamica si evolutia legaturilor istorice si culturale romano-franceze. Expoziția a fost vernisata in prezenta ambasadorului Frantei in Romania, Excelenta Sa Michele Ramis, a presedintelui Institutului Francez, Pierre Buhler, alaturi de academicianul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

