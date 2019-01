Scrisoarea unui parinte: "Scolile sunt, de fapt, inchise joi si vineri. Copiii mei au fost anuntati sa nu mai mearga la scoala"

Avem epidemie de gripa, dar scolile nu se vor inchide, a anuntat ieri Ministerul Educatiei. "In cazurile punctuale in care rata de absenteism este de peste 20%, se poate sista activitatea unei clase sau a unei scoli/gradinite", a fost mesajul transmis in mod oficial. In plus, elevii si profesorii sunt atentionati sa respecte regulile de igiena pentru a preveni transmisia bolii, dublat de un triaj cat mai eficient la intrarea in scoala ori in clasa. Se pare, insa, ca situatia nu sta chiar asa si multe dintre scoli si-au anuntat elevii ca pot sta joi si vineri acasa. Va ...