Scrisoarea unei candidate catre ministru, dupa admiterea la Academia de Politie 2019: "E inimaginabil ce se intampla"

Daria Predoana, o absolventa de liceu din acest an, olimpica la limba franceza, a picat examenul la Academia de Politie cu nota 9.00. Ocupa locul 293 in ordinea mediilor. Daria Predoana i-a scris ministrului Mihai Fifor aratandu-si dezamagirea ca nu a reusit sa intre la Academia de Politie. A spus ca este prima data cand cu nota 9 nu se poate intra aici. Tanara a zis ca vrea ca numarul de locuri la Academia de Politie sa fie suplimentat pentru a putea fi admisa. "DOMNULE MINISTRU, Sunt o candidata care a participat in acest an la examenul de admitere la ...