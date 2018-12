Stiri pe aceeasi tema

- Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii si asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o crestere pana la nivelul din 2022. „De la 1 ianuarie 2019, salariile ar trebui sa creasca, potrivit Legii salarizarii, cu 25- din diferenta din ceea ce este prevazut in Legea salarizarii pentru…

- Victor Mihaescu a trait astazi o experienta revoltatoare la Spitalul Judetan de Urgenta (SJU) Craiova, pe care a impartasit-o pe o retea de socializare. Redam mai jos postarea de pe pagina de Facebook a craioveanului: “Povestea incepe cu o usa ...

- Un șofer, surprins de polițiștii rutieri cand avertiza cu flash-uri existența radarului, nu va uita niciodata discuția pe care a purtat-o cu agentul care l-a tras pe dreapta. Dialogul dintre cei doi a fost postat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), intr-o campanie de prevenire…

- Avocatul Poporului solicita informatii suplimentare Guvernului condus de premierul Viorica Dancila si ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in legatura cu aspectele de neconstitutionalitate sesizate de Parchetul General, Partidul Uniunea Salvati Romania (USR) si Partidul National Liberal (PNL) privind…

- ”Domnului Victor CIORBEA, Avocat al Poporului Subscrisul Partidul National Liberal, cu sediul in Bucuresti, Aleea Modrogan, nr. 1, Sector 1, Bucuresti, formuleaza prezenta cerere de sesizare a Curtii Constitutionale cu Exceptia de neconstituționalitate a Ordonanței de Urgența a Guvernului…

- Deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, a comentat luni proiectul Ordonantei de Urgenta adoptat de Guvern pentru legile Justitiei. Acesta a spus ca desi o OUG era necesara, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a adaugat elemente noi, „care nu doar ca nu erau urgente”,…

- Am citit cu durere in suflet despre prabușirea ultimelor vestigii ale Casei de la Hobita, cea in care s-a nascut marele Constantin Brancusi și, care, din pacate, se afla de foarte mult timp intr-o stare avansata de degradare. Construcția in paragina este proprietate privata și, din acest motiv, statul…

- Primaria municipiului Aiud prin Direcția de Asistenta Sociala anunta ca, incepand cu data de 8 octombrie 2018, se vor distribui cereri si declaratii pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, conform Ordonantei de Urgenta nr. 70/2011 privind masurile de protectie…