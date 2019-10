Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ovidiu Zara a lansat, miercuri seara, pe Facebook, o ipoteza, cel puțin interesanta, despre cazul fetelor rapite, violate și ucise, potrivit declarațiilor lui Gheorghe Dinca, din Caracal. Ziaristul susține ca oasele gasite in butoiul din curtea monstrului și de la liziera padurii ar aparține…

- DIICOT anunta ca expertiza medico-legala facuta de Institutul National de Medicina Legala arata ca fragmentele de oase ingropate de Gheorghe Dinca in liziera de langa Caracal apartin unei tinere cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani, alta decat Alexandra Macesanu.

- Ancheta de la Caracal se complica dupa efectuarea testelor ADN efectuate pe fragmentele osoase gasite in padure. Potrivit Romania TV, experții au infirmat faptul ca ramașițele umane ar aparține Luizei, așa cum s-a crezut inițial, ca urmare a declarațiilor date de monstrul din Carcal. Rezultatele…

- "Eu repet. Singurele persoane care au judecat și su vorbit logic și normal și așezat, deși sunt victime, au fost parinții și rudele celor doua ultime victime, ca probabil sunt mai multe, iar cuvintele cheie tocmai au fost rostite de bunicul Luizei, este vorba de minciuna și tradare. Retraim niște…

- Informatia potrivit careia oasele din padure nu ar fi ale Luizei, asa cum a declarat Gheorghe Dinca, ci ca ar fi ale Alexandrei, data pe surse, a starnit indignare in toata tara. Pana in acest moment, autoritatile nu au confirmat in mod oficial.

- Criminologul Dan Antonescu a declarat luni, dupa vestea ca anchetatorii au gasit oase in padurea in care Gheorghe Dinca a spus ca a aruncat corpul Luizei: „Este o cooperare care vine putin tarziu. Este o...

- Procurorii DIICOT din Romania au descoperit ramasite umane intr-o padure situata in apropiere de Caracal. Gheorghe Dinca, suspectul in cazul rapirii si uciderii Alexandrei Macesanu, sustine ca osemintele apartin Luizei Melencu, tanara pe care sustine ca a ucis-o in luna

- Surse judiciare sustin ca acesta le-a indicat anchetatorilor un loc dintr-o padure din Caracal, iar acolo s-au gasit mai multe oase. Anchetatorii au ridicat aceste oase si le vor duce pentru a compara ADN-ul, informeaza Antena 3.