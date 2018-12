Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul mitropolit romano-catolic de Bucuresti, Ioan Robu, indeamna, in Scrisoarea pastorala la sarbatoarea Nasterii Domnului, la staruinta pentru educarea si cresterea copiilor in lumina invataturii si exemplului lui Isus si spune ca e necesar ca parintii sa vegheze ca fiii lor sa creasca…

- † IRINEU PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Dupa caderea in pacat și dupa alungarea din Rai a stramoșilor…

- „Ar fi ajuns chiar cu o zi mai devreme, insa, in perioada respectiva, s-a inregistrat varful de trafic ca urmare a reducerilor de Black Friday”. Este mesajul transmis de Poșta Romana, dupa ce Libertatea a publicat, saptamana trecuta, un articol de opinie referitor la timpul necesar pentru ca o scrisoare…

- „Ce aș face eu cu invitația lui Iohannis la "consultari pe legile justiției": 1. Aș raspunde tot printr-o scrisoare ca nu putem ajunge deoarece suntem prinși cu un Summit care se desfașoara la situl arheologic de la Pompeii. 2. Aș redacta scrisoarea pe hartie roz și aș expedia-o intr-un…

- Așa cum directorul TCE, Alexandri Nicolae, anticipa inca de la incidentul de saptamana trecuta, problemele cu autobuzele IKARUS, prea vechi pentru a mai fi ținute in circulație, continua sa apara. De aceasta data, un IKARUS s-a defectat pe traseul 104, fiind nevoie ca el sa fie tractat pana la garaj.…

- Denisa Raducu a murit in urma cu un an, fiind rapusa de o cumplita boala, iar familia inca nu isi poate reveni din soc. Cei dragi inca le este foarte greu si nu pot sa se obisnuiasca cu gandul ca Denisa nu mai este. Pe pagina de socializare a fostei artiste in varsta de 27 de ani a aparut un mesaj dureros,…

- Fosta handbalista de top Cristina Varzaru, actualmente secretar general la FRH, a prezentat la Sports Business Academy viziunea sa despre menirea sportului, aceea de a forma campioni ai vietii, nu neaparat castigatori de competitii.

- Astazi se va desfașura cel mai important moment religios din cadrul evenimentelor prilejuite de Hramul Sfinei Cuvioase Parascheva de la Iași. Este vorba despre procesiunea ”Calea sfintilor”, care va avea loc diseara. Vineri, 12 octombrie 2017: – Orele 07,00 – 12,00 – Miezonoptica, Acatist si Sf. Liturghie…