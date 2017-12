Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a decis sa-i atenționeze pe romani cu privire la cine le trece pragul de sarbatori, intr-un mod original, in versuri. Pe pagina de Facebook a Poliției Romane apare scrisa in versuri o povața pentru cei care le deschid ușa persoanelor straine: Ast’ „Moș” n-a lasat in urma/Vreun cadou,…

- Politistul brasovean Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare catre Mos Craciun, cu un mesaj politic, care se incheie cu rugamintea de a-i „face pe romani mult mai greu de prostit“.

- Peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- 15 parlamentari ai Uniunii Salvați Romania ii cer fostului premier Dacian Cioloș sa intre in USR, alaturi de foștii miniștri Vlad Voiculescu și Dragoș Pislaru, dar și de ceilalți membri ai Platformei Romania 100. Scrisoarea a fost publicata vineri pe pagina de Facebook a deputatului Stelian...

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengenau depistat, in ultima saptamana, 745 de persoane, 78 deautovehicule, 33de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Mai mulți lideri USR, printre care cațiva parlamentari, precum Mihai Goțiu, Stelian Ion, Silviu Dehelea, Lucian Stanciu-Viziteu i-au scris lui Dacian Cioloș, ”Vino in USR și hai sa lucram impreuna! Timpul nu mai are rabdare!”, i-au transmis aceștia fostului premier, dand semnalul unei posibile fuziuni…

- Comparația permanenta cu viața prietenilor, care din fotografiile publicate pe Facebook pare mult mai activa din punct de vedere social și mai interesanta ca a noastra ne poate crea sentimente puternice de frustrare, scrie huff.ro. Citeste si DORINTA DE CRACIUN. Scrisoarea trimisa de un orfan…

- Sandu Catinean a declarat ca fiorul sau poetic s-a nascut în comuna Bontida, judetul Cluj, unde familia sa, care provenea din Brasov, s-a mutat în 1962. ”Aveam cinci ani atunci. La scoala din Bontida am învatat sa citesc si sa scriu si de atunci nu am mai lasat cartile…

- Cum legea prevede ca, periodic, drogurile confiscate in cadrul dosarelor penale sa fie distruse, oamenii legii au anuntat ca recent s-a facut un astfel de demers. Mai precis, din cate s-a anuntat din directia Politiei Romane in aceasta ultima zi a spatamanii, procedura prin care au fost distruse 1.280…

- Peste o tona de droguri, confiscate in urma dosarelor penale, au fost distruse de Poliția Romana. Poliția Romana a distrus peste o tona de droguri, confiscate in peste 500 de dosare penale care au primit deja o sentința definitiva din partea instanțelor. “La data de 13 decembrie a.c., Inspectoratul…

- Cunoscutul polițist Marian Godina avertizeaza asupra a ceea ce ar urma sa se intample odata cu schimbarile Codurilor Penale vizate in Parlament de actuala Putere, susținuta de UDMR. Godina exemplifica printr-un caz ipotetic o situație absurda in care polițiștii vor fi nevoiți sa-l anunțe pe un traficant…

- Politistul-vedeta de pe Facebook, Marian Godina, comenteaza, pe contul sau de socializare, reactiile internautilor dupa confundarea de catre presa a victimei crimei de la metrou cu o alta femeie, cu acelati nume: „Intelegeti ce inseamna pentru unii sa citeasca o stire de pe net? Sau sa se uite la o…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii, a anuntat ca Romania a platit, joi, primul sistem de rachete Patriot. Prezent la dezbaterile din cadrul Comisiilor reunite de buget-finante referitoare la banii pe care ministerul ii va avea la dispozitie in 2018, Fifor a tinut sa precizeze ca "Armata Romana nu a plecat…

- Zi extrem de trista pentru familia Denisei Raducu. Aceasta ar fi implinit, pe 13 decembrie, 28 de ani. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de Denisa Manelista, a incetat din viața in data de 23 iulie anul acesta . Denisa Raducu a fost inmormantata in zi de mare sarbatoare . Tanara artista,…

- "Godina ne posteaza lecții de anticorupție tot doct, ca de obicei, dupa ce a picat si anul acesta examenul la Academie si dupa ce a fost promovat la "mascati" sa simta si el ca e "smecher", dandu-ne lecții de haștageala. Cica sa nu mai criticam DNA ca avem musamale pe mese, frigiderul ne este gol…

- Ingrid Mocanu, fost vicepresedinte ANRP si fost director al Directiei Avizare Acte Normative din Ministerul Justitiei, lanseaza un atac dur la Marian Godina, politistul ajuns cunoscut prin povestirile sale amuzate de pe Facebook. Deranjata de unele afirmatii facute de Godina, cu privire la faptul…

- Mai mulți români care urmau sa zboare din Londra la Cluj-Napoca au ramas blocați, duminica dimineața, deoarece aeronava care trebuia sa-i aduca în țara nu a putut decola din cauza vremii nefavorabile, potrivit libertatea.ro. Un român aflat la bordul aeronavei Wizz Air a postat…

- Marian Godina lucreaza la Serviciul de Actiuni Speciale Brasov. El a fost vazut purtand uniforma cu insemnele SAS, miercuri seara, la festivitatea de aprindere a luminilor de Craciun, in Piata Sfatului, din Brașov. Marian Godina, DECIZIA care i-a schimbat radical VIATA Pana in prezent,…

- Atentie! ALERTA FALSA pe facebook legat de polițistul TAIAT cu SABIA. Amanunte incredibile in SCANDALUL ZILEI Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, a facut astazi primele declarații in legatura cu cazul polițistului injunghiat cu o sabie in timpul misiunii. Șeful IGPR a punctat, printre alte informații,…

- "Un bon de la cantina Ministerului Muncii. Sunt mi de romani care n-au o coaja de paine pe masa si hotii tarii mananca ciorba la pretul de 1,80 lei ...Doamna Ministru, dar aveti preturi bune, nu gluma !!!", a scris cel care a postat imaginea cu bonul, potrivit stirilekanald.ro. Citeste si…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, duminica, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe ” pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum”, motiv pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018.Citeste si: Proiect 'anti-birocratie': INTERDICTII…

- Politistul este huiduit si lovit, iar la un moment dat se apara cu pistolul de persoanele recalcitrante. Potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, conducerea IGPR a dispus efectuarea unei anchete interne la IPJ Tulcea dupa ce un incident a fost postat pe retelele de socializare."Referitor…

- Doi tineri au facut un gest impresionant pentru o batrana din Italia, care nu mai avea bani: i-au platit cumparaturile. Povestea a fost facuta cunoscuta de casierița, printr-un mesaj pe Facebook, care a devenit viral și a fost preluat de presa italiana. „Am izbucnit in plans… Tinerii vorbeau cu accent…

- Mai multe drumuri nationale sunt foarte aglomerate, joi la pranz, in prima zi a minivacantei de Ziua Nationala. Printre acestea se numara si DN 1, pe Valea Prahovei. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la ora 11:45 nu existau "drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita…

- Cunoscutul bariton rus Dmitri Hvorostovsky, interpret al unora dintre cele mai prestigioase roluri din repertoriu, a murit miercuri la varsta de 55 de ani, in apropiere de Londra, ca urmare a unui cancer cerebral, potrivit comunicatelor postate de catre pagina sa de Facebook și de Staatsoper din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineata circulatia feroviara este blocata pe Sectiunea de cale ferata 802, din cauza unui tren care a deraiat la kilometrul 12 780, pe ruta Calarasi Ciulnita.In acest moment se efectueaza cercetarea locului faptei…

- Conferința organizata la Universitatea Titu Maiorescu din București va incepe la ora 19:00. Vor participa factori decizionali din administrația publica, lideri ai studenților, tineri antreprenori, dar și invitați din mediul academic. ”Programul este unul excepțional, care cuprinde…

- “Ai acces la internet și iți place sa te implici in comentarii pe Facebook cand te intorci seara acasa rupt de munca? Inainte de a-i lua apararea prin comentarii unei persoane “haituite” de DNA, uita-te la ce casa are. Uita-te la ce mașini are. Vezi pe unde se plimba prin vacanțe. Gandește-te apoi ca…

- Cunoscutul polițist Marian Godina a scris un comentariu ironic pe Facebook în care critica politicienii corupți și îndeamna oamenii sa gândeasca înainte sa ia apararea demnitarilor cu probleme penale.

- Infractori romani cautați in Germania, arestați in Neamț. Mulți romani plecați peste hotare, care comit anumite infracțiuni, se intorc in țara, in speranța ca scapa de inchisoare. Doar ca, pe numele lor, se emit mandate europene de arestare, iar Poliția Romana ii cauta și pe teritoriul țarii noastre.…

- Politistii din Neamt au depistat doi barbati cautati de autoritatile din Germania pentru furturi. Pentru depistarea persoanelor urmarite, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare, obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane.La data de 9 noiembrie a.c., politistii…

- Cetațenii R. Moldova se informeaza cel mai des pe internet și din emisiunile televizate. Cel puțin, așa arata datele sondajului efectuat de International Republican Institute (IRI). Chiar daca numarul cetațenilor care se informeaza de pe rețeaua de socializare Odnoklassniki este in scadere fața de luna…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, a comentat, intr-o postare pe facebook, scrisoarea de felicitare adresata lui de catre interlopul Ion Druta, alias Vanea Pisateli. Scrisoarea a fost plasata pe pagina de Facebook a interlopului, cu mentiunea „Mesaj postat de sotia lui Ion Druta" cu ocazia zilei…

- Mare atenție! Mii de romani au ramas fara bani in cont, dupa ce au deschis acest mesaj și l-au distribuit pe rețelele de socializare. Aceasta este escrocheria momentului.Centrul de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a anunțat ca mii de romani au fost victime ale unei escrocherii.…

- Politistul brașovean Marian Godina a fost la protestul de duminica din Brasov din convingere, dupa cum a precizat intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta spune ca la protestul pe Legile Justitiei au mers ”oameni cu un anumit nivel de inteligenta, nu niste dobitoci”. Redam mai jos textul de…

- Fostul senator Daniel Savu a postat pe Facebook un mesaj in care isi exprima punctul de vedere cu pricire la protestele de strada care au avut loc duminica, in mai multe orase din tara. Cateva observații preliminare despre protestele de strada impotriva legilor justiției: 1. Am aflat cine sunt cei 10…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, in opinia sa, amanarile succesive ale sedintelor de guvern in care trebuia adoptata ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal nu e nicio problema. "Cred ca atunci cand este vorba despre adoptarea in…

- Doi barbati cautati la nivel international pentru comiterea de fapte ilicite in Germania, respectiv Suedia, au fost depistati de politistii din Valcea. La data de 2 noiembrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Valcea, beneficiind de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul…

- Doi ciobani romani si-au pierdut viata in urma unei crime care a socat Italia. Doru Constantin Olaru (28 de ani) si Costel Calinciuc (38 de ani) se pare ca si-au inceput seara de luni intr-o atmosfera placuta, conform postarilor de pe paginile lor de Facebook. La miezul noptii rulota in care locuiau…

- Personalitați din lumea culturala romaneasca au transmis miercuri, pe Facebook, mesaje la moartea marii actrițe Olga Tudorache, subliniind importanța acesteia pentru teatrul romanesc. "Români, a murit OLGA TUDORACHE...! O ARTISTA cât pamântul asta! Profesoara mea,…

- Informatia a fost anuntata pe Facebook de actorul Florin Calinescu si de medicul Monica Pop. "Romani, a murit OLGA TUDORACHE...! O ARTISTA cat pamantul asta! Profesoara mea, mama mea!", a scris Calinescu. "Telefonul a sunat din nou in noapte. (...) Doamna Olga Tudorache a plecat...Regret din suflet!…

- Cei interesati isi pot depune dosarul de recrutare la sediul inspectoratelor de politie judetene sau la Politia Capitalei, in functie de resedinta sau domiciliul fiecaruia. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat si actele care sunt necesare la inscriere pot fi consultate pe politiaromana.ro.…

- Transalpina se va redeschide incepand cu ziua de miercuri, anunța Centrul Infotrafic care precizeaza ca se vor menține restricțiile de viteza dar și interzicerea circulației pe timp de noapte. Advertisement Centrul Infotrafic al Poliției Romane anunța ca incepand de miercuri, de la ora 07:00, se va redeschide…

- Simona Halep a devenit, in premiera, lider mondial in clasamentul WTA, motiv pentru sportivii romani sa-i transmita mesaje de felicitare pe Facebook. Nicolae Stanciu "Ma bucur mult pentru ca a reușit sa devina numarul 1 mondial și ii doresc mult succes in continare. Face mare cinste țarii și toți suntem…

- Fostul ministru si europarlamentar PSD Adrian Severin – detinut la Penitenciarul Rahova, in urma unei condamnari definitive la 4 ani de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta – adreseaza, pe Facebook, un mesaj pentru semenii de toate varstele:…

- „Ati inteles cei 6 milioane de proprietari de masini ? Dar cei 2 milioane de bucuresteni care va pierdeti zilnic ore in trafic? Si cei care mergeti la munca in fiecare zi cu autobuzul sau microbuzul? Si copiii care stau in trafic cand merg si se intorc de la scoala? Si cei care transporta bunurile de…