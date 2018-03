Stiri pe aceeasi tema

- Unul din foștii membri ai conducerii Consiliului National pentru Studiul Arhivelor Securitatii (CNSAS) il acuza pe președintele PSD, Liviu Dragnea, intr-o scrisoare deschisa, ca lupta impotriva „statului pararel" este „doar un instrument care sa asigure, poate, pentru inceput, tranzactionarea libertatii…

- Pro TV a solicitat Consiliului National al Audiovizualului (CNA) retragerea celor 12 licente audiovizuale locale, cerere care a fost aprobata, joi, de forul audiovizual. Adelina Sandu, reprezentant Pro TV la CNA, a explicat, la intrebarea Consiliului, motivul acestei solicitari: „Am depus o solicitare…

- Liderul PSD a marturisit jurnalistilor ca nu va discuta, pentru moment, cu Guvernatorul BNR, ci ca va dialoga cu acesta dupa ce va studia raspunsul pe care l-a primit la scrisoarea adresata Bancii Nationale. Liviu Dragnea spune ca va face public atat scrisoarea primita de la Mugur Isarescu, cat si…

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- Comisia Europeana ofera o prima reacție, la solicitarea ziarului Libertatea, dupa ce a fost acuzata ca, in 2012, a cerut informații despre stadiul in care se afla procesele unor inculpați celebri din Romania. Ulterior acestor acuzații, lansate la postul Antena 3, premierul Viorica Dancila i-a solicitat…

- Niciodata PSD nu s-a apropiat asa de mult ca acum de ultimii ani ai lui Ceausescu. A scazut masiv in sondaje pentru ca incepe sa piarda imaginea de partid capabil sa guverneze, iar situatia nu se va imbunatati pentru ca nu are cine sa schimbe ceva in bine. Votantii se simt frustrati, pentru ca nu asta…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a explicat marti seara absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului.Dragnea a declarat, intr-o emisiune…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat marti seara absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului. Dragnea a declarat, intr-o emisiune la un post de televiziune,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Ponta il desființeaza pe Dragnea, dupa Congresul Extraordinar al PSD de sambat a, in care Viorica Dancila a devenit locul doi in partid: ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat PSD a fost șters!”, a scris fostul președinte PSD, pe pagina de Facebook. ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat…

- Liviu Dragnea a organizat, in viteza maxima, un Congres al PSD, in care a fost aleasa o noua structura de conducere, de la președinte executiv, la vicepreședinți și secretar general. In tot acest timp, șeful PSD nu și-a facut timp pentru a-i invita pe foștii președinți ai PSD la eveniment. Ion Iliescu,…

- Adrian Nastase afirma ca nu a fost invitat, sambata, la Congresul partidului. Fostul lider PSD a urmarit, insa, cu mare atentie de la Cornu ce s-a intamplat la Sala Palatului. „Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul…

- Foștii lideri PSD au fost ignorati de actuala conducere a partidului. Nici Ion Iliescu, nici Adrian Nastase nu au primit invitatii pentru congresul de azi. Potrivit cutumei, fostii lideri social democrati erau, de fiecare data, pusi la loc de cinste în congresele PSD.

- Niculae Badalau, actualul presedinte executiv, a anuntat ca o va vota pe Viorica Dancila pentru a fi numarul doi in partid, iar pentru functia de secretar general pe Marian Neacsu. Badalau a subliniat ca el nu face compromisuri, desi de curand Liviu Dragnea a anuntat ca acestuia ii va fi data functia…

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, un mesaj dur chiar inainte de Congresul social-democraților. Acesta a declarat ca evenimentul poate fi, in funcție de desfașurare, un lucru ce va marca revigorarea partidului sau, pe de alta parte, „un cartuș tras…

- Actualul presedinte executiv al PSD-ului ar putea deveni seful Consiliului National al formatiunii conduse de Liviu Dragnea. De altfel, chiar acesta din urma a anuntat ca l-a anuntat pe numarul 2 din Partidul Social democrat, la momentul de fata, ca il va propune pentru sefia Consiliului National al…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca au fost validate toate candidaturile depuse pentru congres si a tinut sa precizeze ca el il va propune pe Niculae Badalau pentru functia de presedinte al Consiliului National.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca il va propune pe presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, pentru functia de presedinte al Consiliului National. "I-am spus domnului Badalau, dupa Congres o sa convocam Consiliul National si eu sa-l propun ca presedinte al Consiliului…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa comenteze declarațiile lui Gabriel Oprea, precizand ca va vorbi mai multe dupa Congrestul PSD de maine. Cu toate acestea, liderul PSD s-a aratat surprins, precizand ca nu știe ce l-a apucat pe Gabriel Oprea sa vorbeasca tocmai acum.„Am citit acest…

- Remus Borza a vorbit despre Congresul PSD. Deputatul independent e de parere ca sambata, delegații social-democrați vor veni și vor aduce ”indelungi ovații, osanale, stapanului absolut Liviu Dragnea”. ”Congresul nu face altceva decat sa formalizeze o situație de fapt, anume puterea absoluta…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a anuntat marti seara ca nu va candida pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia la Congresul Partidului Social Democrat, care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, precizand insa ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie,…

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca i-a trimis o scrisoare guvernatorului Bancii Naționale, Mugur Isarescu. Scrisoarea lui Liviu Dragnea vine dupa ce, in public, liderul PSD l-a criticat in mai multe randuri pe Isarescu.”Am transmis scrisoarea aceea chiar in ziua in care v-am anunțat…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat vineri ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat congresul extraordinar al formatiunii pe 10 martie "de frica", informeaza agerpres.ro. "De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii…

- Liviu Dragnea nu s-a aratat surprins de decizia CSM in privința Laurei Codruța Kovesi."Nu e nicio surpriza. Nu știu daca era cineva in țara asta care se aștepta sa fie altfel. Este o procedura, nu am vazut nimic spectaculos in aceasta procedura. Este un raport care a fost facut destul de temeinic…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca probabil marti ii va trimite scrisoarea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, demers in urma caruia afirma saptamana trecuta ca se asteapta sa primeasca niste raspunsuri. ”Cred ca maine o s-o…

- Niculae Badalau nu vrea sa mai fie președinte executiv al PSD. Prezent in conferința de presa la sediul PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau a fost intrebat daca la Congresul Extraordinar din luna martie va candida la funcția pe care o deține acum – aceea de președinte executiv al PSD, potrivit opiniagiurgiu.ro…

- Instalarea fiecarui guvern se face pas cu pas. Prima faza coincide cu perioada de gratie. Teoretic dureaza sase, dar PSD s-a plans ca nu este lasat sa guvernze inca din primele saptamani. Intr-adevar, emiterea Ordonantei 13 a scos oamenii in strada in primele zile ale lunii februarie. Adica la aproximativ…

- Potrivit unui comunicat al Sanitas, membrii Consiliului Național al federației au decis sa solicite premierului Viorica Dancila și președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, organizarea unei intalniri in perioada imediat urmatoare, in care sa se evalueze stadiul indeplinirii modificarilor la…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au trimis in aceasta dimineata o scrisoare catre presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, in scrisoare, cei doi vorbesc despre procedurile parlamentare care sunt puse in aplicare…

- Comisia Europeana a reacționat dupa scrisoarea trimisa de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la Bruxelles. Oficialii Comisiei sunt "foarte bine informați despre evoluția legilor justiției și a Codurilor Penale", se arata intr-un raspuns la scrisoarea trimisa de

- Comisia Europeana (CE) a raspuns scrisorii presedintilor celor doua camere ale Parlamentului Romaniei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in care sefii PSD si ALDE spun ca oficialii europeni nu sunt bine informati in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei si a codurilor penale.

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene care atrag atenția Romaniei in privința Legilor Justiției reprezinta un „foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, scrie EUObserver, care previzeaza ca Romania ar putea sa aiba aceeași soarta ca Polonia, țara in cazul careia UE a declanșat articolul…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Viorica Dancila, premierul cu care PSD va merge la consultarile de la Cotroceni, este europarlamentar PSD, lider al eurodeputaților PSD, precum și șefa femeilor din PSD, dar li o apropiata a lui Liviu Dragnea, ea venind din organizația Teleorman, unde a deținut președinția filialei din Videle. Daca…

- Analistul politic Bogdan Ficeac apreciaza ca in urma demisiei lui Mihai Tudose s-au limpezit apele in PSD, dar si ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun interes sa respinga propunerea referitoare la viitorul prim-ministru."Am observat ca s-au limpezit apele in PSD, ca nu s-a mers la…

- Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad, s-a delimitat de scrisoarea publicata de Gabriel Petrea, presedintele TSD la nivel national, in care a cerut mai multa democratie in partid. Filiala PSD Arad, condusa de Dorel Caprar, este de partea lui Liviu Dragnea. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog social,…

- Ingrid Iordache, presedintele TSD Arad, s-a delimitat de scrisoarea publicata de Gabriel Petrea, presedintele TSD la nivel national, in care a cerut mai multa democratie in partid. Filiala PSD Arad, condusa de Dorel Caprar, este de partea lui Liviu Dragnea. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog social,…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a fost întrebat în emisiunea Subiectiv cum trebuie sa sune decizia din CEXn ca sa împace lucrurile. „Daca va uitați în scrisoare, eu am spus ca trebuie o dezbatere și o transparența mai mare. Am spus vizavi de delimitarea…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Scrisoarea semnata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in care este criticat dur managemantul lui Liviu Dragnea il are co-autor pe fostul premier Adrian Nastase, spune Antena 3, conform Jurnalul.ro In aceste momente de maxima turbulența in PSD și Guvern, mai mulți lideri ai partidului…

- Potrivit unor surse autorizate social-democrate, scrisoarea semnata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in care este criticat dur managemantul lui Liviu Dragnea il are co-autor și pe...

- Se incing spiritele in interiorul PSD, intre taberele lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Dupa ce președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, l-a atacat susținand ca nu a citit carți de doctrina politica pentru a veni cu documente programatice in ședințele PSD, Niculae Badalau, președinte executiv al…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- Sociologul Alin Teodorescu a vorbit, la Digi24, in contextul tensiunilor dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, despre cine ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. El a numit in acest sens doua femei cu grad de incredere ridicat: Gabriela Firea și Corina Crețu.Alin Teodorescu…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. In acest context, deputatul PMP Robert Turcescu lanseaza…

- Marea problema a partidelor care castiga alegerile este ca vor sa conduca, nu sa guverneze. Mai mult decat toate, PSD nu a inteles niciodata ca trebuie sa guverneze nu sa conduca. De aici survin multe din necazurile cu care se confrunta nu doar partidul, ci si tara intreaga. Din aceasta pricina PSD…