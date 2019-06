Stiri pe aceeasi tema

- Edith Gonzalez a fost inmormantata vineri. La evenimentul trist au luat parte mai multi prieteni apropiati si membri ai familiei, printre care sotul acesteia, Lorenzo Lazo, fiica ei, Constanza, dar si mama vedetei, Ofelia Fuentes.

- Vestea ca marea actrița de teleonovele Edith Gonzalez s-a stins din viața a indurerat o lume intreaga, dar persoanele care sufera cel mai mult dupa moartea vedetei sunt mama acesteia, dar și fiica ei de numai 15 ani, Constanza.

- Edith Gonzalez, celebra actrita de telenovele, a murit din cauza unui cancer, dar cu puțin timp inainte de a se stinge i-a dedicat o scrisoare emoționanta fiicei ei, Constanza, marturisindu-i, intre altele, cat de mandra este de ea.

- Anul trecut, Edith Gonzalez i-a transmis un mesaj mai mult decat emoționant fiicei sale, Constanza, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Celebra actrița de telenovele Edith Gonzalez avea o relație speciala cu fiica ei, Constanza. Aceasta iși dorea foarte mult sa petreaca alaturi de Constanza de ziua…

- Edith Gonzalez, cunoscuta in toata lumea pentru rolul lui “Salome” s-a stins din viata la 54 de ani. Vestea a intristat milioane de oameni din toata lumea, care nu-si explica cum Edith Gonzalez reusise sa se afiseze intotdeauna cu zambetul pe buze, desi starea ei de sanatate nu era deloc buna, scrie…

- Noa Pothoven, adolescenta din Olanda, care a ajuns in atenția presei din intreaga lume dupa ce s-a spus ca a primit dreptul de a fi eutansiata, a murit de fapt din alte cauze. Noa Pothoven, tanara in varsta de 17 ani, a dezvaluit lumii intregi drama sa in paginile unei carți autobiografice, „Sa caștigi…

- Ioana Bratu a publicat o scrisoare pe Facebook in care explica cu lux de amanunte prin ce trece un educator zi de zi atunci cand are responsabilitatea a 30 de copii in mainile ei. Fiecare reforma rasarita peste noapte, vine ca un pumnal in inima, mai ales ca apar desincronizari mari intre ce ar trebui…