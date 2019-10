Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Europarlamentarul Gheorghe Falca, președintele PNL Arad, a prezentat o scrisoare transmisa de Mihai Fifor, din poziția de secretar PSD, catre Jordi Harrison, Secretar General al Grupului PES in Comitetul Regiunilor. „Este șocant sa vedem cum un roman, romanul Fifor, iși ataca propriul roman, pe…

- O poezie emoționanta, scrisa de IPS Parinte Arhiepiscop Ioachim, a fost facuta publica pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Romanului și Bacaului. In versuri, este onorata Teodora, fiica parintelui Florin Stamate, rapusa de o boala crancena mult prea devreme.

- Tariceanu precizeaza ca in sedinta Biroului Politic Central al ALDE din 3 septembrie s-a hotarat, "cu o majoritate covarsitoare", excluderea oricarui membru care accepta o desemnare din partea altui partid intr-o functie publica fara acordul organismelor statutare. "Prin urmare, persoanele…

- "Pot sa va spun ca suntem in lucru cu cealalta ordonanta, privind capitalul negativ din companiile din Romania. Cred ca in urmatoarele zile o sa-l definitivam si o sa-l prezentam pe site, pentru ca la final de luna august sa poata fi emis. Este o discutie mai veche cu Banca Nationala, cu alti parteneri…

- In noiembrie 2007, celebra revista World Soccer il punea pe Dumitru Copil, un promițator fotbalist roman de 17 ani, pe locul 16 in topul celor mai talentați 50 tineri jucatori din lume. La 12 ani de la acest moment, Copil a izbucnit in lacrimi in direct la GSP Live atunci cand a revazut topul. ...

- Magda Vasiliu, fosta prezentatoare de la postul de televiziune Prima TV, a reacționat vehement dupa apariția stenogramelor apelurilor pe care Alexandra Maceșanu, victima lui Gheorghe Dinca, le-a facut la serviciul de urgența 112. Magda Vasiliu a rabufnit la adresa celor care au vorbit cu Alexandra la…

- Un istoric din Ramnicu Valcea are o teorie privind sursa de inspiratie a lui Mihai Eminescu pentru descrierea „Bataliei de la Rovine” in Scrisoarea a III-a. Prof. dr. Dumitru Lazar mentioneaza in acest sens prima istorie universala in limba romana, scrisa in secolul al XVIII-lea intr-o manastire valceana.

- Silviu Gabriel Ciolan, un militar din Targoviste, a cerut ajutor sefilor sai, dar si oamenilor de rand, intr-o scrisoare disperata. Logodnica lui, Georgiana, o tanara de 24 de ani, are mare nevoie de bani pentru o operatie dificila.