Scrisoarea de dragoste pe care Tupac i-a trimis-o Madonnei, scoasă la licitație Scrisoarea de dragoste adresata de Tupac Shakur Madonnei este scoasa la licitație dupa mai multe încercari ale cântareaței de a bloca vânzarea epistolei cu ajutorul justiției, anunța platforma americana TMZ, scrie Mediafax.

Tocmai faptul ca Madonna a apelat în instanța a crescut simțitor prețul scrisorii, astfel ca site-ul Gotta Have Rock & Roll, unde va fi pus în vânzare documentul, a anunțat ca licitația începe de la 100 de mii de dolari. Reprezentanții platformei de licitații se așteapta ca prețul de vânzare sa ajunga undeva în jurul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

