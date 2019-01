Scrisoare găsită de Revelion face înconjurul lumii (FOTO) Dupa petrecerea de Anul Nou, angajatii unui club de noapte din Nottingham , UK, au gasit o scrisoare cazuta pe podea. Pe plic scria un nume si cand sa fie deschisa. CITEȘTE ȘI Roman, cea mai tare postare de Craciun - VIRALA Patronul clubului a postat scrisoarea pe Facebook, iar de atunci toți internauții il cauta pe Josh, destinatarul. Scrisoarea, care trebuia deschisa la miezul nopții, anunța ca destinatarul va deveni tatic. "Angajatii au gasit-o pe jos, a trebuit sa deschidem plicul pentru ca nu stiam despre ce este vorba. Am inceput si noi sa ne intrebam daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul stat din lume care a intrat in 2019 se numește Kiribati, iar petrecerea este in toi acolo. La 26 de ore distanța de primii locuitori care au sarbatorit intrarea in Anul Nou vor intra in 2019 și ultimii, cei din insulele Howland și Baker.

- Lene Pearce, o femeie de 41 de ani din Nottingham, a aflat in septembrie ca sufera de o boala degenerativa rara și ca nu mai are de trait decat aproximativ un an. Boala e incurabila și ii ataca nervii, rand pe rand, pana cand nu va mai fi capabila nici sa se miște, nici sa vorbeasca. Conștienta ca acesta…

- Iți dorești sa mananci fara restricții la masa de Craciun, dar iți faci probleme ca nu vei mai incapea in rochia pe care o ai deja pregatita pentru petrecerea de Anul Nou? Iți propunem o dieta rapida, de trei zile, cu

- Ieșenii pot plati taxele și impozitele locale și intre Craciun și Anul Nou. Astfel, Serviciul public de incasare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local nu va lucra in zilele 24, 25, 26 și 31 decembrie 2018, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2019. In zilele de 27 și…

- ZILE LIBERE 2018: Vezi ce se intampla cu minivacantele de Craciun si Revelion in mediul privat ZILE LIBERE: Guvernul a hotarat recent ca angajații din sistemul de stat sa primeasca liber in zilele de 24 și 31 decembrie 2018, pentru a se face punte intre zilele libere din weekend și cele legale de Craciun…

- Iarna s-a napustit asupra vestului Romaniei, ingropand in zapada localitați intregi și lasand fara electricitate cateva sute de așezari. Afectate au fost și transporturile pe calea ferata, multe trenuri fiind anulate sau avand intarzieri mari STOP A facut valva (unii s-au intrebat cum a primit doamna…

- Guvernul a hotarat sa acorde doua zile libere de sarbatorile de iarna. Astfel, s-a stabilit ca zilele de 24 și 31 decembrie 2018 sa fie zile libere pentru salariații din sectorul public, pentru a face legatura intre zilele de week-end și zilele libere de Craciun și de Anul Nou. Zilele libere vor fi…

- ZILE LIBERE 2019: Din pacate, anul viitor, o treime dintre aceste zile vor cadea in weekend. Angajatii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele considerate libere, vor primi, conform prevederilor legale in vigoare, un bonus la salariu, aceste zile fiind platite dublu. Citeste si Legea Pensiilor…