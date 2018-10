Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare redactata de savantul Albert Einstein, in care acesta spune ca Dumnezeu este "produsul slabiciunii umane", evaluata la 1-1,5 milioane de dolari, va fi scoasa la licitatie joi, la casa Christie's din New York, potrivit livescience.com.

- Suma totala a transferurilor in ultimul mercato din aceasta vara in primele cinci ligi de fotbal din Europa a atins un nou record, ajungand la 4,21 miliarde de dolari (3,63 miliarde de euro), arata miercuri un studiu al FIFA. Valoarea totala a transferurilor in cele cinci ligi majore (Anglia, Germania,…

- Lacrimi și durere la Pungești, dupa ce trupul neinsuflețit al tanarului Marian Vlase, inecat la Costinești, a fost adus acasa. Mama baiatului nu iși poate reveni din șoc, mai ales ca a privit neputincioasa cum copilul ei este luat de valuri. Vezi galeria foto + 4 + 4 Femeia a povestit o ultima discuție…

- Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, a afirmat, intr-un interviu, ca derapajele recente ale lui Darius Valcov și Liviu Pop afecteaza relațiile germano-romane, iar faptul ca executivul de la București nu s-a delimitat de ele arata ca le accepta. In opinia sa,…

- Bodo, solistul trupei Proconsul, pe numele real Bogdan Marin, a facut niște confesiuni sincere despre viața sa și edspre credința, dezvaluind locul pe care-L ocupa Dumnezeu in sufletul sau. Bodo este pocait de peste 10 ani, de fapt cei mai mulți membri ai trupei sunt creștini neoprotestanți, botezați…