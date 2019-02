Scrisoare dură către pietoni. Polițiștii trag un semnal de alarmă! "Draga pieton care traversezi pe rosu ca si cand semaforul ar fi optional, sa stii ca oamenii aceia care asteapta rabdatori sa se faca verde nu sunt nici plictisiti de viata si nici nu au mai mult timp de pierdut decat tine. Sunt pur si simplu civilizati, respecta legea, se respecta pe ei insisi, dar si pe cei din jur. Oameni buni, stim ca tentatia e mare! Nu vezi nicio masina, nu e niciun politist in apropiere la acel moment, ai nevoie sa ajungi rapid intr-un loc... Ce mai conteaza ca e rosu? Ei bine, conteaza! Ce ar insemna sa traim, fiecare, dupa propriile reguli? Suntem cetatenii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Polițiștii din Iași au transmis o scrisoare deschisa pietonilor din Iași care traverseaza ilegal pe culoarea roșie a semaforului. "Draga pieton care traversezi pe rosu ca si cand semaforul ar fi optional, sa stii ca oamenii aceia care asteapta rabdatori sa se faca verde nu sunt nici plictisiti de viata…

"Sanatatea nu poate fi rascumparata cu regrete! Scrisoare deschisa catre pietonii care trec pe roșu. Draga pieton care traversezi pe roșu ca și cand semaforul ar fi opțional, sa știi ca oamenii aceia care așteapta rabdatori sa se faca verde nu sunt nici plictisiți de viața și nici nu au mai mult…

