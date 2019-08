Scrisoare deschisă către AEP şi MAE: 29 de organizaţii semnalează că procedura electorală este insuficient cunoscută în diaspora Semnatarii sustin ca procedura electorala propusa de AEP este "insuficient cunoscuta", subliniind totodata ca informatiile de interes public si comunicarea dinspre institutiile statului pot fi imbunatatite.

"In prima saptamana de la lansare am monitorizat informatiile publicate in timp real pe www.votstrainatate.ro si am constatat urmatoarele. Media zilnica a inscrierilor pentru votul in sectia de votare este de aproximativ 470, iar media zilnica a inscrierilor pentru votul prin corespondenta este de aproximativ 425 de persoane. Un calcul probabilistic demonstreaza ca daca media… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

